Rheinfelden Gespräch zwischen Stadt und Gewerbetreibenden: Es wurde viel um den heißen Brei herumgeredet

Nach der Infoveranstaltung über die Warmbacher Straße bleibt bei vielen Gewerbetreibenden ein negativer Beigeschmack.

Hochemotional soll es bei der Infoveranstaltung zur Sperrung der Warmbacher Straße zugegangen sein – das berichten im Nachgang einige der rund 70 Händler, die in den Bürgersaal gekommen waren. Die Presse durfte zu dieser Veranstaltung nicht kommen. Mit dem Ergebnis zufrieden sind Markus Sailer (Textil Sailer), Holger Roy (Modehaus Bohn), Ulli Lörracher (Tattoo & Piercing Moskito) und Dora Strohmaier (Prima Casa) nicht wirklich. „Es wurde viel um den heißen Brei herumgeredet“, so Roy.

Die Argumente, die Stadt, Regierungspräsidium, Baufirma und Versorgungsträger für die lange Verzögerung vorbrachten, überzeugten sie nicht. „Es geht ja auch gar nicht um die Maßnahme an sich. Dass diese sein muss, sehen wir alle ein“, so Sailer. Es gehe vielmehr um die Informationspolitik. „Wenn ich höre, dass die Baustelle eineinhalb Jahre lang geplant wurde, dann frage ich mich, warum man uns nicht schneller informiert hat“, so Sailer. Denn auch die Geschäftsleute machen ihre Planungen. „Wenn ich als Gewerbetreibender so etwas frühzeitig weiß, kaufe ich zehn Prozent weniger Ware oder plane meinen Personaleinsatz anders.“

Genau deshalb fühlt sich Ulli Lörracher auch nicht ernstgenommen. Zum Teil, so seine Wahrnehmung, sei die Argumentation seitens der Stadt zynisch gewesen. Dabei gebe es ohne die Gewerbetreibenden keine Infrastruktur in der Stadt. „Wir sind kein Dorfverein, ohne uns Händler und Gastronomen würde es Rheinfelden nicht geben.“ Und: „Ich glaube, dass es in anderen Städten nicht möglich gewesen wäre, die Hauptverkehrsader einfach für ein dreiviertel Jahr zu schließen.“ Da hätte es viel eher einen Proteststurm gegeben. Dass Roy diesen nun entfacht hat, dafür sind ihm alle dankbar. „Wir stehen hinter ihm“, so Strohmeier.

Nach langem Zögern, so Lörracher, habe man am Donnerstag das Versprechen erhalten, dass in der Kalenderwoche 38 wirklich Schluss mit der Sperrung sei. „Die Wirtschaftsförderung und der Gewerbeverein wollen sich nun überlegen, wie man diese Info am besten unter die Leute bringt. Vielleicht mit einem Fest“, so Roy. Für Sailer steht eines fest: Eine gute Informationspolitik ist das A und O. Die Stadt habe leider aus früheren Bauvorhaben nicht gelernt. Das würde er sich für die Zukunft wünschen. Lörracher hätte sich am Donnerstag eigentlich auch ein Schuldeingeständnis gewünscht. „Keiner hat gesagt: OK, wir haben falsch geplant, falsch koordiniert.“ Wenn er das gehört hätte, wäre er versöhnter aus der Veranstaltung gegangen.