Rheinfelden Geselligkeit im grünen Garten: Rheinfelder 3000-Schritte-Rundgang führt durch den Salmegg-Park

Zahlreiche Teilnehmer waren am Pfingstsonntag beim monatlichen 3000-Schritte-Rundgang dabei: Die Route führte entlang der Staudenbeete im Salmegg-Park, am Adelberg und Rheinuferweg. Mit dabei Stadtgärtnermeister Hans-Georg Bruttel, der einiges über den Garten berichten konnte.

Unterhaltsam, gesellig und informativ: Das Rezept des monatlichen 3000-Schritte-Rundgangs bewährte sich auch am Pfingstsonntag. Trotz des Feiertags und idealem Ausflugwetter konnte Gabriele Birlin-Pflüger vom Stadtmarketingverein 35 Teilnehmer beim Haus Salmegg begrüßen.

Sie kündigte eine ganz besondere „Beet-Stunde“ an, denn die traditionelle Route führte entlang der zur Zeit in herrlicher Blüte stehenden Stauden- und Blumenbeete im Salmegg-Park, am Adelberg und Rheinuferweg. Als kompetenter Begleiter erwies sich Stadtgärtnermeister Hans-Georg Bruttel, der viele interessante Details zur Entwicklung und den Besonderheiten des mit der "Grün 07" gestarteten städtischen Grünkonzepts berichtete.

Besondere Hingucker: die Stauden. Diese mehrjährigen Gewächse mit ihren faszinierenden Farben, Formen und Düften eignen sich für viele Standorte und werden im öffentlichen Grün zunehmend geschätzt; etwa im Salmegg-Park der „guten Stube Rheinfeldens“, wie Bruttel sagte.

Trotzdem habe man in den ersten Jahren nach der Grün 07 aufgrund einer nicht optimalen Anpflanzung ein gewisses Lehrgeld zahlen müssen. „Aber jetzt fühlen sich die Pflanzen wohl.“ Zu verdanken ist dies einem robusten Stauden-Mix. Dazu gehören unter anderem Kräuter und Heilpflanzen wie Salbei, Scharfgarbe oder Katzenminze sowie spezielle Züchtungen für extrem trockene Böden, wie sie auch auf dem Adelberg zu finden sind.

Werden die richtigen Arten für den jeweiligen Standort gewählt, „ist der Pflegeaufwand überschaubar und man hat lange Zeit viel Freude daran“, betonte Bruttel. Als Untergrund diene eine Folie gegen unerwünschte Beikräuter, ein spezielles Staudensubstrat und darüber eine mineralische Schicht Splitt. Nach erfolgreichem Anwachsen müsse man fast das ganze Jahr nichts machen, auch Wasser- oder Düngegaben seien selten oder gar nicht nötig. „Im Herbst nur mit dem Rasenmäher drüber gehen, dann treibt im Frühjahr alles wieder aus“, empfahl Bruttel. „Eine tolle Sache“, meinte eine Frau, „sunscht muesch immer gieße, mache un due“.

Das Resultat im Salmegg-Park zeigt sich derzeit in Form üppig blühender Beete, die in Kombination mit Frühlings- oder Sommerblüten sowie Gräsern ein prachtvolles Gesamtbild ergeben. Darüber hinaus, so Bruttel, würde die Stadtgärtnerei versuchen, sich mit kleinen Innovationen im Stadtbild bemerkbar zu machen: sei es die große, weiße Bank im Stadtpark oder der überdimensionale Weidenkorb.

Auch die Staudenbeete am Adelberg beeindruckten die Teilnehmer wegen ihrer Vielfalt, sei es im Zitrus- und Schmetterlingsbeet, in den Beeten „Silbergrau“, „Besondere Düfte“ oder „Wanderdufter“, die so heißen, weil man sie schon von Weitem riechen kann, wenn zum Beispiel der Gewürzstrauch an warmen Sommerabenden seinen Honig- oder Erdbeerduft verbreitet.

Nach dem lehrreichen Spaziergang kredenzte Gabriele Birlin-Pflüger zum Apéro auf der Salmegg-Terrasse wie gewohnt selbst gebackene Kekse, Kaffee und erfrischende Getränke.