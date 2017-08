Rheinfelden Geselligkeit am Lagerfeuer beim Helferfest in Minseln

Geselligkeit am Lagerfeuer beim Helferfest in Minseln

Der Musikverein Minseln hat alle Helfer, die sich beim Meisler Dorffest engagiert haben, zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Auf Einladung des Musikvereins erlebten all jene, die beim „Meisler Dorffest“ mitgeholfen haben, ein Helferfest mit Genüssen. Das Helferfest, das vor ungefähr 30 Jahren entstanden ist, war ein Erfolg auf der ganzen Linie. Nicht alle, die am Fest dabei waren, fanden Zeit, am vergangenen Samstagabend zum Helferfest zu kommen. Aber die Helferinnen und Helfer – auch aus den Reihen der Passivmitglieder – lassen mitunter den Eindruck entstehen, dass es sich hier um eine homogene Truppe handelt.

Vor allem die Tatsache, dass Posaunist Stefan Kümmerle seit Jahren die passende Lokalität – ein großes Grundstück mit urigem Pferdestall – zur Verfügung stellt, ist eine schöne Geste. „Helferfest, tolle Sache, tolle Tradition“, waren sich die Gäste unisono einig. Klaus Hunzinger, der an der Spitze des Musikvereins Minseln steht, attestierte: „Das Helferfest ist entstanden als Dank für die vielen Helfer und für die Musikerfamilien, die in den Sommerferien, beziehungsweise zum Zeitpunkt des Festes zu Hause sind. Wir möchten mit diesem Fest natürlich auch das Miteinander festigen.“

Stefan Hunziger, der den Vorstandposten im vergangenen Jahr an seinen Bruder übergab, erinnert sich an die Entstehung zurück: „Die damals jungen Musiker Stefan Brombacher, Thomas Maier und ich, haben die Initiative ergriffen, dass so ein Sommerfest stattfindet und haben den ehemaligen Aktivmusiker Gert Lützelschwab gefragt, ob er die Hütte in den Reben für dieses Fest zur Verfügung stellt. Der stimmte mit dem Kommentar zu: Wenn ihr aufräumt, gerne.

“ Klaus Hunzinger berichtet davon, dass das Dorffest zu den wichtigsten Einnahmequellen zählt, insbesondere die Spenden beim sonntäglichen Wunschkonzert, wo sich die Gäste ihren Lieblingstitel gerne etwas kosten lassen. Auf die Frage, ob es auch verregnete Dorffeste gab, antwortet Klaus Hunzinger: „Es gab ganz wenige Dorffeste, wo es richtig geregnet hat. Und drei Tage hintereinander sowieso nicht. Insofern ist immer was gelaufen, die Gäste kamen jedes Jahr, einzig bei weniger guten Wetterbedingungen war die Verweildauer nicht so lange.“

Zu den weiteren Einnahmequellen zählen neben dem Zuschuss der Stadt das Herbstfest mit Metzgete und das Jahreskonzert zum Abschluss des Jahres. Doch zurück zum Helferfest, wo die Damen für ein abwechslungsreiches Salatbüffet sorgten. Jeder brachte mit, was er am liebsten grillen wollte, dazu gab es frisch gebackenes Buurebrot und selbstgemachte Kuchen und Torten. Die Getränke spendierte der Verein.

Gemütlichkeit war Trumpf, dazu trugen auch das Lagerfeuer und die Sitzbänke aus Strohballen bei. Freude machte der Auftritt eines Neffen von Stefan Kümmerle. Dieser bot zusammen mit seiner Freundin, als es dunkel war, eine atemberaubende Feuershow, frisch mitgebracht aus Australien.