Rheinfelden/Schweiz Geschichten mit Geschichte in den Rheinfelder Neujahrsblättern

Der Wakkerpreis für vorbildliche Stadtentwicklung steht im Zentrum der Neujahrsblätter der Schweizer Nachbarstadt Rheinfelden.

Mit vielen Gästen feierte die Neujahrsblattkommission ihr neuestes Werk. „2016 ist ein historisches Jahr für Rheinfelden“, sagte Kommissionsmitglied Walter Herzog. Denn Rheinfelden hat den Wakkerpreis gewonnen, der von einigen Bürgern schon vor Jahrzehnten erwartet worden war. Das größte Kapitel ist deswegen diesem Preis für vorbildliche Stadtentwicklung gewidmet. „1985, als der Preis an Laufenburg ging, an die stille kleine Rivalin unter den Waldstädten am Rhein, reagierte die Obrigkeit der Zähringerstadt enttäuscht, ja konsterniert“, schreibt Autor Henri Leuzinger.

Fünf Jahre zuvor hatte man sich mit der legendären 850-Jahr-Feier von 1980 so viel Mühe gegeben und die Altstadt aufs Trefflichste herausgeputzt. „Und man hoffte, diese Zeichen würden auch beim Schweizer Heimatschutz erkannt. Das tat die Wakkerpreis-Kommission auch, doch sie deutete die Zeichen anders. Es ging schon damals nicht allein um das Bewahren des Bestehenden, sondern auch um das Neue, das in den alten Mauern wachsen sollte.“

Nun, 2016 hat es geklappt. Rheinfelden ist endlich Wakkerstadt. Wie es dazu kam und was der Jury besonders gefiel, kann man in den Neujahrsblättern nachlesen. Eine andere Geschichte erzählt Marcel Hauri in seinem Artikel über das stattliche Haus am Schützenweg 7. Die Liegenschaft wurde 1897 vom damaligen Wirt der Hasenburg gebaut. Seit Mitte der 1980er Jahre sind dort Asylsuchende untergebracht. Aktuell werden 35 Personen, die aus neun Nationen stammen, betreut. „Von außen betrachtet erhält man den Eindruck, dass die Asylunterkunft am Schützenweg 7 von der Allgemeinheit gar nicht groß wahrgenommen wird; dies sicherlich auch, weil es kaum unerfreuliche Ereignisse gab, durch welche die Bevölkerung betroffen gewesen wäre.“ Spannend ist der Artikel von Hans Peter Haug. Er befasst sich wieder mit dem Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren bereits ins dritte Jahr ging. Im Oktober 1916 gab es offenbar Pläne für einen Bombenanschlag auf das binationale Wasserkraftwerk Rheinfelden: „Die Volksstimme berichtet, dass ein Jagdaufseher aus Möhlin auf der deutschen Seite des Rheins ein verdächtiges Segeltuchboot geortet habe, das 23 Bomben verschiedener Größe zum Inhalt hatte. Im Gebüsch am Ufer wurden noch 15 weitere Sprengkörper entdeckt“, berichtet Haug. Dieser Vorfall veranlasste die Aargauer Regierung zu einem Protest beim Bund, dass die Grenze in Rheinfelden zu schwach bewacht sei.

Die neue Jahreschronik mit über 220 Seiten bietet wieder sehr viel Lesestoff – und auch etwas für das Auge. Philatelist Rudolf Hofer zeigt eine Auswahl von prächtigen Rheinfelder Winter-Ansichtskarten.

Die Neujahrsblätter sind erhältlich bei: Stadtbüro Rheinfelden, Städtli-Kiosk, Touristinfo Rheinfelden (Baden), Fricktaler Museum und Herzog Medien AG.