Rheinfelden Gesangverein Liederkranz Degerfelden gibt Konzert mit Überraschungen

Sänger aus Degerfelden und Eichsel stehen erstmals bei Frühjahrskonzert auf der Bühne. Jürgen Amrein bekommt Ehrennadel des Landes.

Mit gleich mehreren Überraschungen wartete der Gesangverein Liederkranz Degerfelden 1870 bei seinem Frühjahrskonzert auf. So war es das erste Konzert, das die Bässe und Tenöre als Singgemeinschaft mit dem Männerchor Eichsel boten und zudem noch einige neue Lieder auf dem Programm hatten. Leiterin Elena Freydkina, darüber hinaus in Personalunion auch Dirigentin beider Chöre, sorgte für ein abwechslungsreiches Konzert, vorgetragen von 26 kräftigen Männerstimmen.

Dass Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser Vereinschef Jürgen Amrein für 25 Jahre Chorleitung mit der silbernen Ehrennadel des Landes,verliehen durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, auszeichnete, sorgte für weitere Beifallsstürme und feuchte Augen. „Seit 1992 förderst du, lieber Jürgen, aktiv Verein und Dorfgemeinschaft, indem du als Vorsitzender den Gesangverein Liederkranz leitest. Du bringst dich stark für das Gemeinwohl ein“, lobte Reichert-Moser. Die Singgemeinschaft der Männerchöre Eichsel und Degerfelden sangen ihm zu ehren „Freunde fürs Leben“. Ewald Gutenkunst erwies sich als einfühlsamer, exzellenter Klavierbegleiter und ausdrucksstark erklang dieses Loblied auf die Freundschaft unter Menschen.

„In teuren Palästen sucht du sie (die Freundschaft) vergeblich“, sangen die 26 Sänger vortrefflich mehrstimmig, sauber intoniert und gut artikuliert. Das freudig-heitre „Lass die Sonne in dein Herz“ von Ralph Siegel und Bernd Meinunger (Bearbeitet Pasquale Thibaut) gefiel durch seinen lyrischen Text wie auch das gesangliche Können des Chores, der es verstand, sein Degerfelder Publikum zu begeistern und auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise zu entführen.

Der Gastchor Gesangverein „Rhenus“ 1840 Kirchen (Efringen-Kirchen) sang mit seinen 21 Sängern ebenfalls ein apartes Programm mit Liedern zum Thema Frauen, Liebe und Wein. „Die Liebe, sie ist süß und sie ist bitter. Für mich ist sie eine Rose, für dich ein Dornenstrauch…“ erklang es gut artikuliert im Lied „Die Rose“. Die Herzen anrührend erklang dieses Werk, das gerne als Hochzeitslied in Kirchen gesungen wird. Ausdrucksstark mit sonorem vollem Bassklang gesungen, beeindruckte der Männerchor unter Leitung von Dirigent Jan-Uwe Ohme.

Der Chor meisterte die Tempiwechsel mit Bravour, gefiel durch saubere Stimmführung, gute Dynamik und akkurate Einsätze. „Die Liebe ist der Welt Geschenk“ war eine herrliche Zugabe. „Sei ein echter Musikus (…) so bleibt der ganze Mensch gesund und heiter sein Gemüt“ kam es harmonisch kraftvoll und weise zugleich aus den Kehlen der Kirchner. Die Moderation gestaltete wieder Dunja Lötterle und versorgte das Publikum mit einigen Details zur Liedgeschichte. Und das genoss die künstlerischen Darbietungen, lachte viel, spendete kräftig Applaus und ließ sich zudem in der apart mit Blumensträußen dekorierten Fridolinhalle kulinarisch von den Klingentalwichtel Degerfelden verwöhnen. Gleich zwei Zugaben forderte das gut gelaunte Publikum von der neuen Singgemeinschaft: „Bierlied“ und „Im Weinparadies“ erklang aus 26 Männerkehlen. Vereinschef Amrein dankte mit einem Blumenstrauß und Umschlag Chorleiterin Elena Freydkina, die wieder sehr viel Zeit und Engagement in dieses Konzert investiert habe, so Amrein.

