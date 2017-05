Rheinfelden Gerüchte über Verkauf des Hotel Danner an chinesischen Investor

Gerüchte über Verkauf des Hotel Danner an chinesischen Investor

Das traditionsreiche Hotel Danner in der Rheinfelder Innenstadt steht angeblich vor einem Besitzerwechsel.

Das traditionsreiche Hotel Danner im Stadtzentrum, für zahlreiche Vereine und Veranstalter seit Jahrzehnten Dreh- und Angelpunkt, kommt nicht zur Ruhe. Das 140-Betten-Haus mit Sälen unterschiedlicher Größe hat schon mehrere Hochs und Tiefs in seinem über 100-jährigen Bestehen durchgemacht. Seit Monaten wird spekuliert, ob es erneut zum Verkauf kommt. Inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass im Mai ein Besitzerwechsel von der Wohnbau Süd in Binningen zu einem chinesischen Investor erfolgen soll.

Was diese Entwicklung für den Betrieb einer bodenständigen Gastronomie bedeutet und die Leitung des Hauses, in dem seit über 14 Jahren Rita Baumgartner als angestellte Geschäftsführerin der Wohnbau Süd für einen guten Ruf des in den bekannten Portalen als drei Sterne ausgewiesenen Betriebs sorgt, darüber kursieren derzeit viele Auffassungen. Die heute Verantwortlichen von Küche und Hotel warten ab, wie ihre weitere Zukunft aussehen wird und hoffen auf eine.

Trotz verschiedener Anläufe bei Eigentümer Martin Krall (Wohnbau Süd) ist es auch dieser Zeitung nicht gelungen, einen Kontakt herzustellen, um Gewissheit durch Auskunft zu erhalten. Schon seit Monaten breitet sich somit Unsicherheit unter den Gästen aus, die gewohnt sind, im Danner ein- und ausgehen. Die große Frage lautet, was wohl aus ihrem Traditionshaus wird, von dem allgemein seit längerem bekannt ist, dass ein Investitionsstau im Beherbergungsbereich bestehe und insgesamt eine Modernisierung nicht schaden würde.

Weder die Verwaltungsspitze der Stadt noch die Wirtschaftsförderung WST haben, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bedauert, eine Möglichkeit erhalten, an der Zukunft des für Rheinfelden geschichtlich wichtigen Hauses konstruktiv und vermittelnd mitzuwirken. Mehrere Versuche mit der Wohnbau Süd ins Gespräch zu kommen, seien ins Leere gelaufen, so dass im Augenblick auch der OB nicht mehr zur Zukunft des Danner kennt als die allgemeine Nachrichtenlage hergibt. Bei einer „Veräußerung von privat zu privat“ habe die Stadt eben keine Möglichkeit einzuwirken. Im Vorfeld der Verkaufsbemühungen sei die Stadt noch gefragt gewesen wegen des Denkmalschutzes beim Stammhaus, das Tradition und Geschichte hat. Es habe, wie Eberhardt sagt, aber auch Konzepte gegeben „Tabula rasa“ zu machen und das gesamte Areal neu zu verwerten.

Der OB gibt angesichts der „bedauerlichen Entwicklung“ zu bedenken, dass man sich im Leben meist zwei Mal sehe, das zweite Mal wäre es bei der Stadt der Fall, wenn es ums Baurecht geht. Für das Stadtoberhaupt steht außer Frage, dass die Stadt versuchen wird, „zu retten, so gut es geht“, da das Danner auch als Teil der Innenstadt seine Bedeutung habe. Ohne Gewissheit, darüber was sich alles ändern wird, kursiert aktuell die Kunde, dass der künftige chinesische Investor den großen Saal als China-Restaurant nutzen möchte. Damit sehen die örtlichen Organisationen, ob in der Fasnacht oder anderen Vereinigungen ihre Hoffnungen schwinden, dass es dort noch größere Veranstaltungen geben wird. Die Unsicherheit hat zur Folge, dass sich einige, die schon über Monate voraus gebucht haben, nach einer anderen Lokalität umsehen. Es erscheint ihnen zu heiß, darauf zu warten, ob im Herbst der Saal im Atrium noch zur Verfügung steht.

Auch Tourismuschefin Gabriele Zissel wird das Warten schwer gemacht. Ihr wäre es mit Blick auf die Vermittlung von Gästen sehr wichtig, dass das Danner, das schon durch viele Hände gegangen ist, als Betrieb erhalten bleibt und auch seit Jahren ausstehende Investitionen erfolgen, damit drei Sterne wieder glänzen können. Ihr Lob gilt vor allem Rita Baumgartner, die den Ruf des Danners hochhalte, „weil sie es zu ihrem Haus gemacht“ habe, sagt Zissel.