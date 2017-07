Rheinfelden Gertraud Bantel sagt auf Wiedersehen zu Schülern und Lehrern der Hebelschule

Die beliebte Rektorin der Hebelschule in Nollingen verabschiedet sich mit einem Festakt in der Hebelhalle in den Ruhestand.

Sogar das Lesemaskottchen Quiesel kam zur Feier in die Hebelhalle. Eltern, Lehrer und Schüler verabschiedeten die Rektorin Gertraud Bantel in den Ruhestand. 37 Jahren war sie an der Hebelschule in Nollingen tätig, fünf davon als Schulleiterin.

Zur Einstimmung bei der Verabschiedung von Schulleiterin Bantel gab es eine Schulranzen-Percussion der Klassen 1b, 2b, 3a und 4a. Mit Stiften, Bechern und allerlei Materialien aus dem Schulalltag sowie mit Händen und Füßen klopfend und klatschend begrüßten die Grundschüler die Rektorin und die zahlreichen Gäste. Nach einem letzten lauten Knall der Schulbücher gab es großen Applaus für die Darbietung der jungen Künstler.

Mit kleinen Aufmerksamkeiten und einem Blick für das Schöne habe Bantel sich um Lehrer und Schule gekümmert, jedes Tischchen mit jahreszeitlichen Blumen und Reimen geschmückt, so Sigrid Senger in ihrer Rede. Besonders Schokolade hätte immer eine große Rolle im Lehrerzimmer gespielt. Alle Kinder hatten zum Abschied die Rektorin gemalt und dazu geschrieben, was Bantel für sie ausmachte, etwa „Frau Bantel kann gut direktorieren“ oder „Frau Bantel, du bringst die Schule zum Leuchten“.

Senger überreichte Bantel ein gebundenes Buch mit den Bildern, deren Originale die Halle dekorierten. Zur Freude der Grundschüler kam der Quiesel, um das Buch zu überreichen. Zusätzlich gab es vom Kollegium eine aus alten Sportgeräten gefertigte Handtasche mit einem Gutschein für einen Salsakurs und Gummibärchen, für die Bantel eine Schwäche hat.

Regina Höfler vom Schulamt blickte auf die 42 Berufsjahre von Bantel zurück, von denen sie 37 an der Hebelschule in Nollingen verbrachte, davon die letzten fünf als Schulleiterin. Weitere Grußworte sprachen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, die geschäftsführende Schulleiterin Birgit Barth, Vertreter des Elternbeirats und Ursula Oberle von der Musikschule, die anstelle einer Rede ein wildes Stück auf der Bassblockflöte präsentierte, das sich wie eine Mischung aus südamerikanischer Panflöte und australischem Didgeridoo anhörte. Begeisterung löste beim Publikum aus, als sie parallel zur Bassbockflöte auch noch Blockflöte spielte.

„Der Weg ist das Ziel“, erklärte Bantel in ihrer Ansprache. „Unter diesem Motto hatte ich mich damals auch im Gemeinderat vorgestellt. Schwer zu glauben, dass nach über 40 Jahren zumindest das berufliche Ziel erreicht wurde.“ Sie verwies zustimmend auf eines der gemalten Bilder, unter das der Schüler geschrieben hatte: „Sie ist schon lange genug zur Schule gegangen.“ Der Lehrerberuf sei schon als Kind ihr Traumberuf gewesen und sie sei immer gerne in die Schule gegangen, ob als Schülerin, Lehrerin oder Schulleiterin. „Lernen habe ich immer als Privileg angesehen“, meinte Bantel.

Die Verabschiedung wurde von einem bunten Programm der Grundschüler umrahmt. Auf Blockflöten spielten sie etwa „My heart will go on“. Die Klasse 1a zeigte eine Zirkusdarbietung und die Klassen 3b und 4b testeten Bantel bei einem Dingsda-Quiz, bei dem es für richtige Antworten noch mehr Gummibärchen gab. Schüler der 2a zeigten eine Linedance-Aufführung und zum Abschluss sang der Hebelschulchor.