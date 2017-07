Rheinfelden Gericht stellt Verfahren wegen vorgetäuschtem Einbruch gegen Geldauflage ein

Ein Rheinfelder Paar stand wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung vor dem Amtsgericht Lörrach.

Das Amtsgericht Lörrach hat den Strafprozess gegen einen 44-jährigen Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Dem Paar war zu Last gelegt worden, es habe einen Einbruchsdiebstahl angezeigt, der gar nicht stattgefunden habe, und eine konkrete Person als Täter verdächtigt.

Wie bereits berichtet, waren die beiden Angeklagten in Urlaub gewesen, als die Mutter des 44-Jährigen, die nach dem Rechten schauen sollte, in der Wohnung eine große Unordnung entdeckte. Das Paar brach den Urlaub ab, kehrte zurück und war überzeugt, bei ihnen sei eingebrochen worden. Der Angeklagte verdächtigte einen Bekannten des Einbruchs, der ihm bei der Renovierung der Wohnung geholfen hatte, und mit dem er hinterher wegen der Ausführung der Arbeiten in Streit geraten war.

Am zweiten Verhandlungstag berichtete nun die 68-jährige Mutter des Angeklagten, sie sei bereits am Tag nachdem das Paar verreist war, in deren Wohnung gewesen, wo ihr auffiel, dass eine Balkontür offen stand. Als der Sohn anrief, sagte er, er habe alle Türen verschlossen. Zwei Tage später ging die Mutter erneut in die Wohnung. Nun fiel ihr auf, dass die große Parfümsammlung des Sohnes verschwunden war, dass im Wohnzimmer der Fernseher auf dem Boden lag und Schubladen offen standen und durchwühlt waren. Das sei ihr beim ersten Mal nicht aufgefallen, sagte sie. Als der Sohn das hörte, kam er aus dem Urlaub zurück.

Ein Kriminalpolizist, der in der Wohnung war, sagte vor Gericht, ihm sei an der Balkontür, durch die die Täter angeblich eingedrungen sein sollen, nichts aufgefallen. Der Angeklagte habe auch ein Fenster genannt, durch das der Einbrecher möglicherweise eingestiegen sei. „Das war wegen der räumlichen Enge schwierig vorzustellen“, sagte der Kriminalpolizist. „Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass auf den geschilderten Wegen jemand eingedrungen ist“, fügte er an. Andere denkbare Wege seien ihm nicht aufgefallen, gänzlich ausschließen, dass es andere Möglichkeiten gab, könne er aber nicht. Die Polizei nahm Spuren, wertete sie aber nicht weiter aus, weil aufgrund der Fallkonstellation unwahrscheinlich schien, dass überhaupt ein Einbruch stattgefunden hatte.

Gegenstände plötzlich wieder da

Drei Wochen später hatte der Angeklagte eine Liste mit 88 Gegenständen bei der Polizei vorgelegt, die angeblich gestohlen worden seien. Kurze Zeit später hat die Polizei festgestellt, dass 43 der aufgelisteten Gegenstände wieder vorhanden waren.

Richter Simon Adam zeigte sich bereit, den Fall gegen eine Geldauflage einzustellen. Die Staatsanwältin war damit einverstanden, der Angeklagte hingegen weniger. Er wollte, dass der möglicherweise stattgefundene Einbruch aufgeklärt wird und sah sich zu Unrecht auf der Anklagebank. Der Richter erklärte ihm, dass der Straftatbestand der falschen Verdächtigung nicht nur dann vorliegt, wenn eine Straftat behauptet wird, die gar nicht stattgefunden hat, sondern auch dann, wenn eine tatsächliche Tat über Gebühr aufgebauscht wird und man etwa die doppelte Anzahl gestohlener Gegenstände meldet. Selbst wenn man das irrtümlich tue und der Polizei nicht melde, wenn die Gegenstände wieder auftauchen, liege eine Straftat vor, ergänzte die Staatsanwältin.

Der Richter erklärte dem Angeklagten anschließend, dass er nach seinem Vorschlag nicht verurteilt werde, sondern dass das Verfahren eingestellt wird, sobald er die festgesetzte Geldauflage zahlt. Für den 44-Jährigen setzte das Gericht eine Geldauflage von 400 Euro, für seine Lebensgefährtin eine solche von 100 Euro fest. Der Angeklagte stimmte zu, zeigte sich damit aber trotzdem nicht so recht zufrieden. Das Gericht setzte zur Zahlung der Geldauflage die verlängerte Frist von zwei Monaten fest, damit sich die Angeklagten mit einem Rechtsanwalt beraten können, der ihnen vielleicht die Vorteile dieser Verfahrenserledigung näher bringt.