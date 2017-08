Rheinfelden Gerald Blüss gibt den Takt beim Musikverein Adelhausen an

Gerald Blüss gibt den Takt beim Musikverein Adelhausen an

Der 30-jährige Gerald Blüss aus Fahrnau hat die musikalische Leitung des Musikvereins Adelhausen von Markus Götz übernommen.

Mehr als vier Jahre lang war Markus Götz aus Schopfheim Dirigent des Musikvereins Adelhausen, vor kurzem hat er aus beruflichen Gründen den Taktstock Gerald Blüss übergeben. Er und das Adelhausener Orchester waren zum ersten Mal bei der 825-Jahr-Feier zu hören.

Blüss wurde unter mehreren Kandidaten auserwählt und fühlt sich im Verein sehr wohl. Aber auch die 40 Aktiven sind stolz darauf, dass sie einen Dirigenten gefunden haben, der, wie Vorsitzender Björn Kuder bestätigt, „menschlich sehr gut zu uns passt“.

Blüss hat von Kindesbeinen an Umgang mit Musik. Vor 29 Jahren hat er bei seinem Heimatverein Musikverein Fahrnau mit der Trompetenausbildung angefangen, ist dann auf Tenorhorn und später auf die Tuba umgestiegen. Vor drei Jahren hat der 30-Jährige die Ausbildung zum Blasorchesterdirigenten in Staufen absolviert, er spielt aktiv nicht nur bei seinem Heimatmusikverein, sondern auch beim Verbandsjugendorchester des Alemannischen Musikverbandes mit.

Er leitet auch die Höllsteiner Frösche

Mit den Adelhausener Musikerinnen und Musikern dirigiert er zum ersten Mal einen Musikverein, er ist auch Leiter der Guggenmusik Frösche-Clique Höllstein. Musik liegt dem jungen Dirigenten im Blut, seine Mutter spielte einst beim Musikverein Fahrnau Klarinette, der Vater singt beim örtlichen Männerchor mit. Auf den Dinkelberg ist Gerald Blüss durch den Dirigenten des Musikvereins Fahrnau gekommen. „Gordon Hein hat mir mitgeteilt, dass die Adelhausener einen neuen Dirigenten suchen. Ich habe mich beworben und sie haben sich für mich entschieden.“

Die Musikrichtung will der neue Dirigent nicht groß ändern, denn diese habe der Musikverein Adelhausen schon, was sehr gut passe, verdeutlicht Gerald Blüss und sagt weiter: „Es werden sich nur die Musikstücke ändern, was eine neue Stilrichtung ergibt.“ Bei den öffentlichen Auftritten gibt es volkstümliche Blasmusik, wie Polka und Märsche, aber auch Rock und Pop. „Das ist die große Aufgabe, eine gute Mischung zu finden“, blickt Blüss nach vorne und er erwähnt, dass bei einem Konzert der erste Teil von konzertanten Stücken geprägt sein soll und der zweite Teil dann der Unterhaltungsmusik gehört.

Blüss erwartet von den Musikern Konzentration und Aufmerksamkeit bei den Proben und Auftritten: An vorderster Stelle stehe aber der Spaß an der Musik. Und er weiß auch: „Markus Götz hat bereits sehr gute Arbeit geleistet, auf dieser will ich nun aufbauen.“