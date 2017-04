Rheinfelden Gemischter Chor Nordschwaben und Ensemble Just for fun suchen Mitstreiter

Das Repertoire des Chors reicht von Pop bis Balladen. Insgesamt sind drei Probestunden pro Monat geplant.

Nordschwaben - Neu aufgestellt sind die Nordschwabener Sängerinnen und Sänger. Neben dem bereits bestehenden gemischten Chor gibt es seit März das Ensemble „Just for fun“ – ein dreistimmiger Frauenchor. Dafür wünscht sich Iris Bruno, die an der Spitze des Gesangvereins Nordschwaben steht, noch weitere Mitglieder und hat sich deshalb ein besonderes Schnupperangebot ausgedacht.

„Singen ist gut für die Seele. Wir singen total stressfrei und im Monat sind lediglich drei Probestunden angesagt“, erklärt Bruno. Zwölf Sängerinnen hat Just for fun aktuell, über Unterstützung würden sich die Frauen freuen. „Bis Oktober kann man bei uns mitsingen ohne Mitglied im Verein zu werden, und dann kann man entscheiden ob man fest dabei bleiben will oder nicht“, wirbt Bruno. Am 21. Oktober findet das erste Konzert von Just for Fun und Gemischtem Chor statt. Die erste Probe findet am kommenden Montag statt. Sänger aus Nachbargemeinden sind willkommen Bei Just for Fun ist das Repertoire modern und international. „Wir singen Pop, Musicals, Balladen, wir singen auch Englische Hits und zur Zeit proben wir ein modernes Liebeslied, halb auf Deutsch, halb auf Griechisch, das klappt ganz toll und macht Spaß“, verrät die Vorsitzende. Eine Altersgrenze gibt es nicht, vom Teenager bis zum Senior ist jede weibliche Stimme gefragt. Und wer will, der kann auch beim gemischten Chor mitsingen, dieser probt immer im Anschluss. 18 Männer und Frauen singen dreistimmig und auch hier gibt es keine Altersgrenze – und Ortsgrenze, denn auch Sänger aus Nachbargemeinden sind willkommen, so Bruno.

Getreu der Devise „Stressfrei“ ist auch kein Druck bei der Anzahl des Liedergutes angesagt. „Wir singen so viele Lieder wie es für uns, für jeden unserer Chöre möglich ist“, verdeutlicht Bruno. Und auch bei Terminen geht es eher gelassen zu. So verbinden die Verantwortlichen die öffentlichen Veranstaltungen auch mit eigenem Genuss: Erst vor wenigen Wochen fand beispielsweise ein Brunch in der Gemeindehalle statt. Endi Juli soll’s einen Dorfhock mit Gesang geben. Im Rahmen der 750-Jahr-Feier leisten gemischter Chor und Just for Fun ebenfalls einen gesanglichen Beitrag. Mit Eva Medahuthinov haben die Nordschwabener Sängerinnen und Sänger eine neue Dirigentin gefunden, sie dirigiert beide Chöre. Jetzt, so hofft Bruno, gibt es auch noch neue Sangesfreunde, die den Weg zu Just for Fun oder dem Gemischten Chor finden. Die nächste Singstunde des Frauenchores Just for fun ist am Montag, 24. April, 18.30 Uhr, im Anschluss um 20 Uhr probt der gemischte Chor. Ein gemeinsames Konzert findet am 21. Oktober statt. Solange kann ohne Mitgliedschaft mitgesungen werden.

bei Iris Bruno, Telefon 07622/63811, Vizevorsitzenden Katharina Beck, Telefon 07622/697 78 80 und Schriftführerin Edeltraud Opel, Telefon 07623/966 22 22.