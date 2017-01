Rheinfelden Gemeinsam Klima schützen: Stadt zahlt Eigentümern Gebäudecheck

Mit der Kampagne „Rheinfelden macht Klima im Quartier“ bietet die Stadt Haus- und Wohnungseigentümern eine ganz konkrete Hilfeleistung und Unterstützung an.

Eine erste Infoveranstaltung am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses gibt Einblick in die aktuell gültigen energetischen Verpflichtungen und Vorschriften für Wohneigentümer. Referent ist Jan Münster, Geschäftsführer der Energieagentur des Landkreises.

Aufbauend auf diese Informationen bietet die Stadt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale einen kostenlosen Gebäudecheck an. Die normalerweise anfallenden Kosten in Höhe von 20 Euro übernimmt die Stadt. Für diesen Gratis-Gebäudecheck können sich die Haus- und Wohnungseigentümer bei der Informationsveranstaltung am 18. Januar anmelden oder bis 30. April bei der städtischen Klimaschutzmanagerin Erika Höcker.

„Der Gebäudecheck wird von den Energieberatern der Verbraucherzentrale durchgeführt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, nach Erhalt des Checkberichts einen weiteren kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren“, schreibt Höcker in einer Mitteilung. Die Kampagne „Rheinfelden macht Klima im Quartier“ beschränkt sich zunächst auf die Siedlung zwischen Müßmatt-, Römer-, Hardtstraße und Dürrenbach. Eine Ausdehnung auf weitere Wohngebiete ist nach und nach geplant.

Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr, Bürgersaal. Anmeldung für den kostenlosen Gebäudecheck bis 30. April bei Erika Höcker unter Telefon 07623/95368.