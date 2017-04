Rheinfelden Gemeinderat trägt Konzept für zentrales Feuerwehrgerätehaus

Der Gemeinderat hat einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, für die zentrale Feuerwache in der Römerstraße am Stadtrand einen Bebauungsplan aufzustellen und gleichzeitig Weichen für die weitere Stadtentwicklung zu stellen.

Die von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Donnerstag angesprochene „Chance für weitere Projekte“ im Bereich Römerstraße, die durch diese Planung ausgelöst wird, sehen auch die Fraktionen.

Paul Renz gab für die CDU „grünes Licht“ zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans, der eine Fläche von 2,5 Hektar umfasst. Aus seiner Sicht wird der Bau der Wache aber eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen auslösen, weil eine neue Abwasserentsorgung zu bauen ist und eine weitere Zufahrt zum Müßmattkreisel, so dass es nicht bei einer Investition von zehn Millionen Euro bleiben wird, wie das Bauprojekt Feuerwehr bisher dimensioniert wird.

Dass das Planungsgebiet nicht die Fläche von einem Hektar für die zentrale Feuerwache vorsieht, sondern auch noch viel Platz für eine mögliche spätere Ansiedlung des Bauhofs, für die aber derzeit kein Handlungsdruck besteht, tragen auch SPD, Freie Wähler und die Grünen voll mit. Die von Renz angesprochene notwendige neue Abwasserplanung und der weitere Zufahrtsast zum Müßmattkreisel betrachten alle Fraktionen insgesamt als Chance, um die im Flächennutzungsplan vorgesehene stadtnahe Bebauung östlich der Cranachstraße zu beschleunigen. Wenn die Stadt für die Entwässerung in Richtung Nollingen 2,6 Millionen Euro investiert, besteht deshalb auch die Erwartung, dass sich diese Investition teilweise auch mit der künftigen Erschließung des neuen Wohngebiets verrechnen lässt. Volle Unterstützung findet, dass der Bebauungsplan Römerstraße auch den Anstoß geben wird, endlich ein Kleingartenkonzept für diesen Bereich zu entwickeln. Es besteht der Wunsch, damit nicht in der Römerstraße Halt zu machen, sondern den Wildwuchs an Hütten mit der Zeit mit diesem Instrument ganz allgemein in den Griff zu bekommen.

Für die SPD betonte Karin Paulsen-Zenke, dass die Zeit jetzt reif für die Feuerwehrplanung sei. Sie wies aber auch darauf hin, dass die Stadt dieses Projekt nicht früher hätte stemmen können, weil die finanziellen Voraussetzungen gefehlt haben. Erst die gute Haushaltslage mache den Weg dafür frei. Zur erwünschten städtebaulichen Entwicklung östlich Cranachstraße merkte sie auch die Sorge an: „Hoffentlich werden wir nicht zu Getriebenen.“

Ewald Lützelschwab erklärte für die Freien Wähler, dass der Standort für die Feuerwehr an dieser verkehrsgünstigen Stelle als optimal betrachtet werde. Dass das gegenüberliegende Grundstück von der Müßmattstraße gewählt werde, gilt als sinnvoll, damit habe die DRK-Rettungswache noch Erweiterungsraum. Für die Grünen freute sich Heiner Lohmann, dass nach jahrelangen ergebnislosen Diskussionen über eine zentrale Feuerwache nun endlich konkrete Schritte gegangen werden. An Stadtkommandant Dietmar Müller und weitere Feuerwehrleute im Zuschauerraum merkte der Oberbürgermeister an: „Die Feuerwehr weiß, dass jetzt Arbeit auf sie zukommt.“