Rheinfelden Gemeinderat gibt Zustimmung zum Einzelhandelskonzept

Gegen das neue Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit einer Sortimentsaussage für die Innenstadt Rheinfelden gibt es keine Einwände auf kommunaler Ebene.

Über Monate wurde an der Grundlage für die städtebauliche Entwicklung im Stadtzentrum und des Einkaufsstandorts gearbeitet. OB Klaus Eberhardt macht bei der Verabschiedung im Gemeinderat deutlich, dass mit den Aussagen auch Diskussionen über die Einzelhandelsentwicklung ausgelöst werden sollen. Ein Rezeptbuch und Handlungsanleitung für den konkreten Fall bildet das Konzept nicht. Vielmehr soll es ergänzend wirken im Rahmen der Stadtsanierung im Gebiet Rheinfelden-West.

Herrenmode fehlt in der Stadt

In diesem Rahmen verspricht sich der OB Antworten. Die Einzelentscheidung über Projekte treffe der Gemeinderat, betonte er. Dass an diesem Prozess viele mitgewirkt haben, Gemeinderäte, Gewerbeverein, Wirtschaftsförderung, Verbände und Behörden, gibt dem Konzept eine solide Grundlage. „Das Ergebnis ist als rund zu bezeichnen“, merkte Eberhardt an. Das sehen auch die Fraktionen so. Als eine Erkenntnis zieht Paul Renz für die CDU heraus, dass darauf geachtet wird, wo Branchen und Sortimente im Zentrum fehlen. Das Gutachten benennt die Defizite anhand der Ist-Situation. Aus Renz' Sicht, bestehe unter anderem bei Herrenmode Handlungsbedarf. Gerade dieses Beispiel mache deutlich, warum so viel Kaufkraft abfließe. Wer in Rheinfelden nicht fündig werde, kaufe auswärts ein und wer schon in einer anderen Stadt unterwegs ist, kaufe dort noch mehr. „Das gilt es zu verhindern“, meint Renz.

Frage nach Bagatellgrenze

Auch für die SPD stellt das Konzept eine sinnvolle Grundlage dar, die Innenstadt weiter und gezielt zu entwickeln, erklärte Regina Wessely. Sie hielt es auch für wichtig, dass das Gutachten nicht die Beeinträchtigungen ausklammert, die der Onlinehandel mit sich bringe und die Schweizer Einflüsse. Dennoch bleibe ungeklärt, ob das Parkplatzangebot angemessen ist und auch die Einführung der Bagatellgrenze für die Mehrwertsteuervergütung werfe Fragen auf.

Der Wunsch der SPD: Umwelt und Verkehr sollen künftig eine größere Rolle spielen. Als stimmig bezeichnete Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) das Konzept, weil alle Beteiligten berücksichtigt werden. Dabei sprach sie sich dafür aus, dass Funktionalität und Aufenthaltsqualität Hand in Hand gehen. Sie gab aber auch zu bedenken, dass es von den Möglichkeiten der einzelnen Betriebe abhänge, welche ünsche sich erfüllen lassen. Elif Ünal erkannte für die Grünen „Optimierungspotenzial“ und einen Auftrag, die Aufenthaltsqualität zu verbessern.