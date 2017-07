Rheinfelden Gemeindemitarbeiter muss mit seinem Privatfahrzeug Hundekot transportieren

Ganz oben auf der Wunschliste der Ortschaftsräte Minseln für die Mittelanmeldung 2018 steht ein Fahrzeug für den Gemeindearbeiter.

Auch bei den anderen Positionen herrscht Einigkeit unter den Räten, wie die Sitzung am Dienstag gezeigt hat.

Die Ortsvorsteherin Eveline Klein begründet den Wunsch nach einem Fahrzeug damit, dass der Gemeindearbeiter Siegfried Heidrich sämtliche Arbeiten, wie zum Beispiel Wegeausbesserung und Bewässerung der Pflanzen, mit seinem Privatfahrzeug ausführt. Beim Einsatz seines eigenen Treckers kann er sogenannte Treckerstunden abrechnen. „Wenn sein Trecker defekt ist, muss er notgedrungen sein Auto benutzen, das für solche Lasten und die vielen Fahrten auf den Feldwegen keinesfalls ausgelegt ist“, so Klein. Auch der gesammelte Müll, der beim Reinigen der Ruhebank-Bereiche und beim Mättle-Kreuz anfällt, einschließlich Hundekot-Tüten müsse Heidrich in seinem Privatfahrzeug transportieren.

Klein appellierte eindringlich, dass es dem Gemeindearbeiter nicht zuzumuten sei, sich für seine Arbeit alle paar Jahre ein neues Fahrzeug anschaffen zu müssen. Ebenso könne nicht verlangt werden, dass er sich jetzt einen neuen Trecker kaufe, was eigentlich für die Arbeiten in Minseln dringend nötig wäre. „Sowohl in Herten als auch in Karsau unterhält der Bauhof Außenstellen mit eigenen Fahrzeugen und Geräten. Minseln ist der Ortsteil mit den meisten und steilsten Feldwegen. Der Gemeindearbeiter braucht ein Fahrzeug, welches für das Fahren auf diesen Feldwegen und den Transport von schweren Lasten, auch mit Anhänger, ausgelegt ist.“ Die Idee Kleins, man könne eventuell das Privatauto bezuschussen, wurde nach intensiver Diskussion verworfen. „Eine Mischung zwischen privat und Kommune finde ich nicht gut, das sollte sauber getrennt werden. Die Stadtkämmerei muss dem Gemeindearbeiter ein Auto zur Verfügung stellen“, sagte Ewald Lützelschwab.

Auf der Wunschliste stehen weiter die Realisierung von Bestandsplänen für Brandschutzmaßnahmen im Rathaus, die Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens Sankt Elisabeth mit eventueller Verlegung der Kernzeitbetreuung. Weitere langjährige Themen sind die Außenjalousie im Foyer der Alban-Spitz-Halle und die Sanierung des Hugenwegs und weiterer Gehwege. Da die Martin-Luther-Straße im Bereich des Hallenparkplatzes nicht als Straße wahrgenommen wird, soll sie laut der Ortsvorsteherin verlegt werden. Dazu Wilhelm Hundorf: „Die Parkplätze müssen klar markiert werden, dann kann man sehen, dass hier auch eine Straße ist“.

Im oberen Teil der katholischen Kirche wurde ein behindertengerechter Zugang geschaffen, jetzt gilt es diesen ordentlich herzustellen, da große Kieselsteine gerade Rollstuhl- und Rollatorfahrer den Zugang erschweren. In diesem Zusammenhang berichtete Sabine Schütz-Baumgartner davon, dass die Bürgerin Rosi Kühn, zusammen mit Tochter und Enkelin den Friedhofsbereich geputzt habe. „Sie verbrachten Stunden, sie machten es ehrenamtlich“, so Schütz-Baumgartner. Ortsvorsteherin Klein wird sie auf die Liste der Meisler Blumenpfleger aufnehmen. Für den Friedhof wünschen sich die Räte zudem die Erstellung eines Konzeptes zur Umgestaltung. Ein parkähnlicher Charakter wäre denkbar, wenn möglich auch unter dem Aspekt der einfacheren Pflege, sowie die Verbesserung der Parkplatzsituation.

Mit einem Konzept soll außerdem auch der Hang beim Schulhaus Richtung Wiesentalstraße neu gestaltet werden. Ebenso eine Neugestaltung soll die Anpflanzung in der großen Postkurve erfahren. Bereits bewilligt, aber noch nichts getan, hat sich bei der Fassadenrenovierung der Ortsverwaltung, barrierefreier Zugang und Feuchtigkeit im Buurekeller. Außerdem nicht umgesetzt wurden die neuen Ziegel auf dem Nebengebäude der Einsegnungshalle. Zum Thema Sanierung Schmiederain wird die Ortsvorsteherin nach den Sommerferien jemand von der Stadtverwaltung einladen, und um Stellungnahme bitten.