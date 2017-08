Rheinfelden Gelungenes Trottoirfest bereitet viel Freude

Für ihr ehrenamtliches Engagement und die Organisation des Trottoirfests wurden beim traditionellen Sparkassenempfang die teilnehmenden Vereine und Helfer geehrt.

Ein fester Bestandteil des Trottoirfests ist der Empfang des Vorstands des Trottoirfestvereins und der Stadt Rheinfelden im Foyer der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Volles Haus herrschte dort am Sonntagvormittag – und beste Stimmung, weil das „Fest der Feste“ so gut verlaufen ist.

Nach der musikalischen Einstimmung durch die Latschari und den Jodlerclub Laufenburg-Rheinfelden, freute sich Schirmherr und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt über das bis dahin so gelungene Trottoirfest. „Was wäre das Trottoirfest ohne die Vereine?“, fragte er in den Raum. Er antwortete selbst: „Die Vereine machen das Trottoirfest sexy!“ Neben den Vereinsvertretern begrüßte Eberhardt die Vertreter der Partnerstädte, für die es in den vergangenen Tagen großes Programm gegeben hatte. Mit Bundestagsabgeordnetem Armin Schuster (CDU) und den Kandidaten Jonas Hoffmann (SPD) und Christoph Hoffmann (FDP) waren Vertreter der Politik da, aus der Stadt wurden Bürgermeisterin Diana Stöcker und die Ortsvorsteher begrüßt, ebenso zahlreiche Stadträte und Vertreter von Firmen und Organisationen, insbesondere natürlich den Freundeskreisen.

Auch in Hinblick auf diese Gäste sagte Eberhardt: „Ich mache mir um das Trottoirfest keine Sorgen.“ Trotz geänderter Dramaturgie laufe alles bestens. Das sehe man auch an den Verkaufszahlen. Beispielsweise seien alle 600 Waffeln aus Mouscron schon früh ausverkauft gewesen. Das habe Glasbläser Wilfried Markus dazu gebracht, eine Waffel auf Glas zu gestalten – samt Glaspulver als Puderzucker. Diesen „Ehrenpreis“ überreichte er an Kathy Valcke aus Mouscron. Es soll auch künftig solche Ehrenpreise geben.

Weitere Ehrungen und Danksagungen übernahm der Vorsitzende des Trottoirfestvereins, Thomas Schmiederer. Der zeigte sich zunächst ganz gerührt davon, wie die Marinettes im Bürgersaal vor Senioren aus dem Bürgerheim aufgetreten sind. Zum Schluss hätten die Marinettes die Leute in ihren Rollstühlen zurück ins Bürgerheim gebracht. Sein Dank galt natürlich auch allen beteiligten Akteuren der Partnerstädte, aber auch den ganzen vielen Personen aus Rheinfelden, die Garanten für das Gelingen des Festes waren. Und da sonst die eigentlichen Macher oft zu kurz kommen, holte er als erstes die Macher des Trottoirfestvereins selbst nach vorne, um sich bei seinen Vereinsmitgliedern mit einem Geschenk zu bedanken.

„Zu einem 50. Jubiläum wird viel geehrt“, sagte er und bat viele weitere Personen nach vorne, die sich im Laufe dieser Zeit um das sogenannte Fest der Feste verdient gemacht hatten. Schmiederer freute sich besonders, dass das Fest ohne Komplikationen und friedlich verlaufen war. „Da hat auch unser Sicherheitskonzept eine wichtige Rolle gespielt“, war er sich sicher. Sein Dank galt auch allen Anwohnern und umliegenden Geschäften für das Verständnis und die Unterstützung.

Bevor die Latschari noch einmal zum Ausmarsch spielten, ergriff auch Hausherr Klaus Schäuble das Wort, der sich beeindruckt zeigte: Er glaubte, noch nie so viele Menschen auf dem Trottoirfest gesehen zu haben, wie in diesem Jahr.