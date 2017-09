Rheinfelden Gelungener Abschluss des Nordschwabener Sommerferienprogramms

Alle Vereine des Ortsteils Nordschwaben haben sich in diesem Jahr am Sommerferienprogramm beteiligt. Zum Abschluss kam Clown Dido.

Die Kinder in Nordschwaben hatten mächtig Spaß mit dem Sommerferienprogramm der Gemeinde, das am Samstag mit einem letzten Programmpunkt zu Ende ging. Für die Organisatoren und Betreuer war der Besuch von Clown Dido mitsamt Kinderdisco in der Gemeindehalle erneut ein gelungener Beitrag zum dorfeigenen Kinderferienprogramm.

Ortsvorsteherin Rita Rübsam, die zur Clownvorstellung alle Kinder und Erwachsenen begrüßte, zog am Ende des sechswöchigen Spaß- und Sportprogramms eine durchweg positive Bilanz: „Alle Vereine und die Ortsverwaltung beteiligten sich erneut am Kinderferienprogramm. Sänger, Turner, Teufelslochschradde und die Dinkelberger Landfrauen hatten tolle und spannende Aktivitäten samt Ausflug angeboten. Einen finanziellen Zustupf hatten die Nordschwabener Schützen gegeben, mit dem wir zum Beispiel heute für alle Mädchen und Buben ein Laugengebäck samt Getränk spendieren konnten.“

Zudem habe es im diesjährigen Programm einen neuen Höhepunkt gegeben, wie die Ortsvorsteherin beschreibt: „Eine Familie, die neu in unser Dorf gezogen ist, lud alle Kinder im Rahmen des Ferienprogramms zum Mittelalterfest auf ihr Anwesen ein. Das war grandios, die Kinder konnten sich stilecht mit Kostümen verkleiden, ritterlich spielen und am Lagerfeuer gemeinsam grillen. Ich möchte allen Beteiligten ein Dankeschön sagen.“ Das Dinkelbergdorf Nordschwaben zählt 345 Einwohner, davon sind etwa 40 Kinder im Ferienprogrammalter, im Durchschnitt nahmen rund 30 Mädchen und Buben an den verschiedenen Programmpunkten teil.

Apropos Veranstaltungen: Auch während des Festwochenendes am 16. und 17. September „750 Jahre Nordschwaben“ wird für die Kinder etwas geboten sein. „Es wird eine Hüpfburg geben, zudem sind die Feuerwehrdrehleiter aus Rheinfelden sowie das Latscharizügle mit dabei“, sagt Rübsam.