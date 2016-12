Rheinfelden Geld in Kleidung genäht: Zollbeamte erwischen 62-Jährigen mit 80.000 Euro

Kontrollbeamte des Hauptzollamts Lörrach fanden vergangene Woche am Zollamt Rheinfelden-Autobahn bei einem Reisenden aus Norddeutschland 80.000 Euro, die der Mann versteckt am Körper trug.

Auf die Frage der Beamten nach mitgebrachten Waren gab der 62-Jährige an, sich nur einen Tag zu Besuch in der Schweiz aufgehalten und nichts dabei zu haben. Auch die Frage nach mitgeführtem Bargeld oder Barmitteln im Wert von 10.000 Euro oder mehr verneinte der Reisende.Die anschließende Untersuchung des Fahrzeugs und des Gepäcks des Mannes lieferten Hinweise auf ein Schweizer Bankkonto. Nach wie vor hielt er jedoch an der Angabe fest, lediglich 100 Euro an Bargeld in seiner Geldbörse dabei zu haben. Da er sich aber sichtlich nervös verhielt, forderten ihn die Zöllner schließlich auf, die Taschen seiner Bekleidung zu leeren.Sein Täuschungsmanöver gab der Mann schließlich auf und präsentierte den Beamten 80.000 Euro, die er in vier speziell auf dem Rückteil des Sweatshirts aufgenähten Taschen versteckt hatte. Gegen den Schmuggler wurde vor Ort ein Bußgeldverfahren eingeleitet.