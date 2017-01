Rheinfelden Gebühren für Bestattungen und Gräber sollen steigen

Damit das Friedhofswesen kein Zuschussbetrieb bleibt und die Kosten sich decken, diskutiert der Hauptausschuss über eine Anpassung der Gebührenordnung.

Das Friedhofswesen soll kein Zuschussbetrieb bleiben. Die Verwaltung legt nach längerer Pause wieder Wert auf Gebühren, die Kosten zu hundert Prozent decken. Die neue Kalkulation richtet sich an einem von der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) empfohlenen Berechnungsmuster aus. Im Vergleich mit Nachbarstädten liege die Große Kreisstadt trotz teilweise höherer Verwaltungskosten und Grabnutzung günstiger als Weil am Rhein und Lörrach, schickte OB Klaus Eberhardt der Beratung voraus. Bei zwei Enthaltungen wurde der Verwaltungsvorschlag angenommen. Abschließend entscheidet der Gemeinderat.

Dass Handlungsbedarf durch Gebührenanpassung besteht, damit die Stadt auf Dauer ihre Leistungsfähigkeit behält, darüber herrschte am Montag im Hauptausschuss Einigkeit. Am besten, so der Tenor, sollten Gebühren alle zwei Jahre entsprechend der Kostenentwicklung angepasst werden, denn, so der OB, Steuern erhöhen, „ist immer Ultima Ratio“. Dennoch entspann sich eine intensive Diskussion darüber, welches Berechnungsmodell das passende ist. Die Kostendeckung bei den Grabnutzungsgebühren lag 2015 nach Darstellung von Bürgerbüro-Amtschef Frank Michael Littwin nur noch bei 58 Prozent. Für Unterhalt, Personal und Bewirtschaftung fielen 2015 Gesamtkosten von 248 000 Euro ins Gewicht, die auf die Gebühren anzurechnen sind. Die Rechnung geht inzwischen nicht mehr auf wegen der allgemeinen Verteuerung und dem zunehmenden Trend zur Urnenbestattung. Die Urne macht inzwischen einen Anteil von 78 Prozent aus.

Das Reihengrab wird auf Basis von Durchschnittswerten 606,50 Euro kosten (bisher 624,60). Keine Verteuerung soll es mit Rücksicht auf die betroffenen Eltern für das Frühfeldchenfeld (Tot-, Fehlgeburten, Ungeborene) geben, die Gebühr bleibt bei 60 Euro. Das Wahlgrab mit zwei Erdbestattungen soll sich auf 1210 Euro verteuern (bisher: 936). Für das Urnenreihengrab im Rasen sind 257 Euro angesetzt (bisher: 198,73 Euro).

Urnenfeld in der Waldlichtung

Erstmals wird die Stadt wegen der Nachfrage die Möglichkeit für ein Urnenwahlgabfeld auf der Lichtung des Waldfriedhofs Karsau schaffen. Dabei handelt es sich laut Littwin um ein „naturnahes Bestattungsangebot, es werden nur naturbelassene Holzurnen zugelassen und es bestehen auch keine Gestaltungsmöglichkeiten für Blumen und Kränze. Diese Bestattungsform soll allein Einwohnern aus Rheinfelden zur Verfügung stehen. Das Grabfeld soll ein Karree in der Größe von vier Mal vier Metern belegen. Die Herstellungskosten für die Neuanlage sind niedrig, entsprechend die Gebühren für die Beisetzung.

Der Katalog der Verwaltungs- und Bestattungsgebühren bezieht sich auf die unterschiedlichen Grabangebote. Für die Beisetzung Verstorbener über zehn Jahren sind 757 Euro zu zahlen, im Erdwahltiefgrab 870 Euro als teuerste Lösung. Bei der Beisetzung von Ascheurnen werden nur Gebühren von 311 Euro erhoben.

Die deutlichen Preisunterschiede bei den Grabnutzungsgebühren (257 Euro Urne, 806 Euro Reihengrab) lösten eine intensive Diskussion aus, ob die Berechnungsmuster die richtigen sind. SPD-Fraktionschef Alfred Winkler verwies darauf, dass Friedhöfe auch Aufenthaltsorte für Besucher sind und die wichtigen Leistungen für die Pflege von Wegen und Bäumen auf die Gräber gleichermaßen umgelegt werden sollten. „Wir sollten keine Billigkultur einführen“, warnte er und warb für ein Gebührenmodell, das berücksichtige, dass sich alle gleichermaßen am gesamten Aufwand beteiligen.

Auch Rainer Vierbaum (CDU) warb dafür, nochmals zu überdenken, ob allein die Fläche „der Schlüssel“ sein könne, auch Fraktionschef Paul Renz sprach sich für ein Überdenken aus. Dagmar Dierolf (Rechnungsprüfung) verteidigte allerdings das Modell mit „sonst rechnen Sie sich zu Tode“. OB Eberhardt appellierte, es zu machen wie alle, das „ist der gerechteste Weg.“



Die Gebühren

Kosten für Beisetzung mit Trauerhalle im Städtevergleich nach neuem Tarif: Erdbestattung in Rheinfelden: 1763 Euro, Weil am Rhein 1831 Euro, Lörrach 2078 Euro. Urnenbestattung Rheinfelden: 790 Euro, Weil am Rhein 1039 Euro, Lörrach 1193 Euro. Grabnutzung Reihengrab Rheinfelden: 806,50 Euro, Weil am Rhein 982 Euro, Lörrach 998 Euro. Urnenreihengrab im anonymen Gemeinschaftsfeld Rheinfelden: 262 Euro, Weil am Rhein 640 Euro, Lörrach 675 Euro.