Rheinfelden Gebhart Preuß sorgt für musikalisches Gehirnjogging

Helfer im Bürgerheim (10): Gebhart Preuß spielt für die Bewohner der Senioreneinrichtung regelmäßig Klavier.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Gebhard Preuß.

Nach rund 40 Jahren kehrte Gebhart Preuß 2007 in seine Heimatstadt Rheinfelden zurück, um seine an Alzheimer erkrankte Mutter zu pflegen. Ein Ganztagsjob, den er nur übernehmen konnte, da er als einziger der ganzen Familie ungebunden war. Unterstützung erhielt er dabei von der Sozialstation und von einer Frau, die sich regelmäßig einmal die Woche um seine Mutter kümmerte. „Ich brauchte wenigstens ein paar Stunden Freizeit für mich“, gesteht er.

So begann Preuß’ Einstieg in das Ehrenamt, denn in dieser freien Zeit kümmerte sich der ehemalige Softwareentwickler beim Internetcafé im Gambrinus um die Besucher. Als drei Jahre später seine Mutter starb, klaffte in seinem Leben ein großes Loch. Preuß begann es langsam aber sicher mit ehrenamtlichen Aufgaben zu füllen. Zuerst holte er mit dem Auto Senioren zur Gymnastik in die Räume der Caritas in der Müßmattstraße. Dabei lernte er auch seine Frau Ursula kennen, die die Gymnastik leitete. Später machte er den Fahrdienst für die Tagespflege. Dann erinnerte er sich an sein früheres Hobby, die Musik und fing an, ehrenamtlich für verschiedene Einrichtungen Klavier oder Keyboard zu spielen.

Schon im Alter von etwa 18 Jahren lernte Preuß beim ehemaligen Kantor der Christusgemeinde, Rolf Haas, das Orgelspiel und war bis zum Abitur Organist in der Nollinger Kirche. Auch als der heute 67-jährige für ein paar Jahre geschäftlich nach Amerika musste, nutzte er die Musik, um Anschluss zu anderen zu bekommen. Doch zurück in Deutschland geriet sein Hobby in Vergessenheit. „Ich wollte einfach nicht mehr regelmäßig jeden Sonntag verplant sein“, erklärt Preuß. Doch um zu älteren Menschen oder sogar Dementen durchzudringen, sei Musik ein fantastisches Mittel, erläutert er.

Früher sei viel mehr zusammen gesungen worden. „Da hatte nicht jeder Radio oder gar Fernseher“, betont Preuß, doch trotzdem fasziniere es ihn jedes Mal wieder aufs Neue, wenn jemand, der gar nicht oder kaum mehr spricht, plötzlich eine relativ unbekannte Liedstrophe aus seinem Gedächtnis hervorzaubert und singt. Auch als Gehirnjogging könne man Musik gut nutzen, erklärt Preuß ein Angebot, das er aus der Tagespflege kennt: „Ich spiele dann ein bekanntes Lied, am besten einen Schlager, und die Senioren sollen dann raten, wie er heißt und von wem er gesungen wurde.“

Zum Bürgerheim kam Preuß dann irgendwann als Krankheitsvertretung für die ehemalige musikalische Begleitung des „Montagschörle“. Heute unterstützt er die Sänger regelmäßig zwei bis drei Mal im Monat auf dem Klavier und spielt auch zu Gelegenheiten wie beispielsweise der Eröffnung des Adventsfensters. „Mir macht das einfach Spaß“, sagt Preuß, „wenn mein Tun gut ankommt, dann motiviert mich das immer wieder aufs Neue und ich mache weiter, solange ich kann.“