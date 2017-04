Rheinfelden Gasthaus mit Geschichte: Adler in Nordschwaben lädt zu historischem Stammtisch ein

Das Gasthaus Adler beteiligt sich am Dorfjubiläum von Nordschwaben. Am Sonntag, 9. April, findet ein historischer Stammtisch statt.

"Zämme läbe, zämme schaffe, zämme fiire" – anlässlich der 750-Jahr-Feier von Nordschwaben findet am jetzigen Sonntag, 9. April, ein historischer Stammtisch im Gasthaus Adler statt. Wenn das Gasthaus zum Museum wird, darf auch das Kulinarische natürlich nicht fehlen. Die Wirtsleute Ute und Michael Bäumle bieten spannende Einblicke in die Vergangenheit von Nordschwaben und ihrem Gasthaus Adler. Die Schweizer Band Schloss-Buam sorgt für die musikalische Begleitung und auch die Gäste selbst können für eine dem Anlass entsprechende Atmosphäre sorgen. Denn: Wer historische Kleiung oder einen alten Zylinder im Schrank hat, kann gerne damit zum historischen Jubiläums-Stammtisch kommen, so die Wirtsleute.

„Ich finde es ganz toll, dass sich die Familie Bäumle im Rahmen unseres Dorfjubiläums am Jahresprogramm beteiligt. Der Adler hat Tradition in unserer Gemeinde, früher und heute war und ist er eine wichtige Institution im Dorf“, freut sich Ortsvorsteherin Rita Rübsam. Das Gasthaus ist ein Stück Kulturgut. Die Jahreszahl 1826 ist über dem Hauseingang in Stein gemeißelt, die Wirtin Ute Bäumle weiß aber aus Erzählungen, dass die Geschichte des Adlers noch weiter zurückreicht.

Ute und Michael Bäumle sind seit über zwei Jahrzehnten Eigentümer des Hauses, seit zehn Jahren stehen sie selbst als Wirtsleute hinter der Theke. Das Gasthaus gehörte einst der Familie Späne, die in Fotoalben das Wirtshausleben von einst festgehalten hat. Die Menschen in Nordschwaben schätzen es, dass es in ihrem Dorf noch eine Wirtschaft gibt, wenngleich der Adler nicht jeden Tag geöffnet hat. „Wir haben Öffnungszeiten zu bestimmten Events und nach Vereinbarung ab zehn Personen. Wir machen auf, wenn wir können. Feste Öffnungszeiten würde sich nicht rentieren, davon leben reicht nicht. Mein Mann hat seine Existenz mit einem eigenen Gipsergeschäft“, erzählt Ute Bäumle.

Früher war es für die Bewohner von großer Bedeutung, im eigenen Dorf in die Wirtschaft zu gehen, die Männer trafen sich regelmäßig am Stammtisch. In der „Dorfbeiz“ spielte sich das kulturelle und familiäre Leben ab. Die Menschen feierten im Dorf Hochzeit, Taufe, Beerdigung, Geburtstage und sonstige Festivitäten. Heute, im Zeitalter des eigenen Autos, ist das anders. Der historische Adler verfügt jedoch über einen festen Kundenkreis, im Internet gibt Ute Bäumle die Öffnungszeiten und Events bekannt, etwa Grill- und Bayerische Abende, Fish & Chips, Weihnachten, Silvester oder Ostern. Die Gaststube ist einfach, urgemütlich und der Holzofen original. „Im Winter sitzen die Gäste bevorzugt an der Ofenbank, sie wärmen sich den Rücken an den alten Kacheln“, verrät Ute Bäumle. Die Decke wird von schweren, sichtbaren Originalholzbalken getragen und an der Wand ist eine eindrucksvolle Malerei des Künstlers Manfred Kratzer zu sehen, die das Gasthaus mit Außenansicht zeigt. Legendär ist bei schönem Wetter der Blick von der Gartenwirtschaft zu den Schweizer Bergen.

Extra zum historischen Jubiläumsstammtisch haben Ute Bäumle und Sohn Felix die Gaststube in ein kleines Museum verwandelt: Alte Bilder mit Menschen und Szenen aus dem Gasthaus und dem Dorf erzählen die Geschichte des Adler und Nordschwabens.

Der historische Stammtisch findet statt am Sonntag 9. April, ab 10 Uhr mit Livemusik und Mittagsmenü. Historische Kleidung darf gerne getragen werden. Kontakt und Anmeldung: 07622/6846800 oder gasthaus.adler.mit.fewo@t-online.de