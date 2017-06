Rheinfelden Ganzjahresbad für Rheinfelden bleibt weiter Thema

Bei der jüngsten Klausurtagung haben sich die vier Gemeinderatsfraktionen auf eine gemeinsame Linie bei Projekten geeinigt. Schulen und Kindergärten sollen weiter gestärkt werden.

Rheinfelden – Die vier Fraktionen im Gemeinderat haben sich bei der Klausurtagung auf eine Linie bei den wichtigsten Projekten für die Jahre 2018 bis 2021 mit der Verwaltung verständigt, dennoch gibt es unterschiedliche Gewichtungen bei der Zielsetzung.

Paul Renz hält für die CDU fest, dass Schulen und Kindergärten erste Priorität haben und fügt an: „Da kommen gewaltige Beträge auf uns zu.“ Was geleistet wurde, bewertet er als „dynamischen Prozess“. Am Ende habe ihn überrascht, wie viel Neues im Wert von 38 Millionen Euro wieder im Raum stehe. Eine Möglichkeit, die Planung des Ganzjahresbads wieder auf die Tagesordnung zu bringen, sieht Renz, wenn es gelingt, die Rolle der Stadtwerke zu stärken. Erwartungen werden dabei in einen Nahwärmeverbund gesetzt, bei dem die Abwärme des Chemieproduzenten Evonik genutzt werden kann.

In diesem Zusammenhang appelliert die Union daran, das Ganzjahresbad „nicht aus den Augen zu verlieren“ und mehrere Fragen zu prüfen. Dazu gehört, ob das Freibad künftig über die Stadtwerke geführt werden kann und wie das Regierungspräsidium mit einer Fremdfinanzierung umgeht. Es dürfe laut Renz nicht vergessen werden, dass die sanierungsbedürftigen Bäder seit langem Defizite in Millionenhöhe verursachen, auch dies müsse in der Rechnung mit berücksichtigt werden.

Als bemerkenswert und erfreulich wertet Alfred Winkler für die SPD, dass die Stadt, die einst am Ende der Skala beim Einkommen pro Kopf und somit steuerschwach war, finanziell bei den Steuereinnahmen stark aufgeholt hat. Die SPD möchte ebenfalls Schulen und Kindergartenwesen weiter stärken und ausbauen. Sie setzt ebenfalls auf die Stadtwerke, um bei großen Investitionen den Kernhaushalt von Neuverschuldung zu entlasten. Die Abwärme zu nutzen, biete aus Winklers Sicht Vorteile durch hohe Betriebs- und Kostensicherheit.

Ebenso zufrieden mit dem Ergebnis der Klausur zeigt sich Karin Reichert-Moser für die Freien Wähler. Es habe sich ausgezahlt, dass Verwaltung und Fraktionen gut darauf vorbereitet waren und dadurch in einer Atmosphäre arbeiten konnten, die sich an den Notwendigkeiten orientiert. „Natürlich hätten wir viel gerne“, merkt die Fraktionschefin an. Sie zeigt sich aber zufrieden, dass es gelungen sei, auch die Zukunft der Ortsteile „realistisch zu betrachten“ und individuelle Entwicklungen zu berücksichtigen.

Auch Reichert-Moser sieht das Ganzjahresbad, das in der zweiten Reihe der Projekte steht, als „nächstes Großprojekt“ nach der Feuerwehrzentrale und spricht sich dafür aus, Möglichkeiten der Finanzierung auszuloten.

Heiner Lohmann betont für die Grünen, dass auch der Gemeinderat „einige überraschende Ideen hervorgebracht“ habe und nicht nur die Verwaltung. Obwohl in der Klausur keine Beschlüsse gefasst wurden, geht er davon aus, dass im Gemeinderat zur großen Linie „nichts Abweichendes zu erwarten“ sei. Als erfreulich wertet er, dass der Rekordüberschuss im Haushalt dazu geführt habe, dass sogar Maßnahmen, die an dritter Stelle geplant waren, bereits umgesetzt werden konnten.

Angesichts der zahlreichen Projekte, die wegen angespannter personeller Situation der Verwaltung nicht so rasch wie geplant vorankommen, spricht sich Lohmann für Aufstockung aus, „um die Bugwelle der Investitionen abzubauen“. Besonders erfreue ihn, dass die Kapuzinerstraße mit einer Neuordnung in den Fokus komme und Hoffnung bestehe, dass sich die Parkplatzfragen im Bereiche Hochrheincenter bereinigen lassen.

Klare Ansage macht Heiner Lohmann zum Ganzjahresbad: „Feuerwehr und Bad zusammen zu finanzieren geht nicht“. Zustimmung findet die Zielsetzung, die Abwärme von Evonik zu nutzen. Damit könne sich auch fürs Klima „ein gewaltiger Sprung nach vorne“ machen lassen.

47 Projekte mit Vorrang werden zunächst in den Fraktionen weiter besprochen. Dann geht die Liste zur Verabschiedung in eine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und wird verbindliche Grundlage für die Finanzplanung. Die Verwaltung hat den Auftrag, Lösungen zu finden, um die Finanzierungslücke von neun Millionen Euro bei einem Investitionsvolumen von 38 Millionen Euro zu schießen.