Rheinfelden/Schweiz Galerie sucht neuen Besitzer

Yvonne Bettinger muss aus gesundheitlichen Gründen ihr Fälschermuseum in Rheinfelden/Schweiz in neue Hände geben.

Seit 2014 gibt es in Rheinfelden ein Museum, in dem Werke ganz berühmter Künstler ausgestellt sind. Allerdings hängen dort nicht die Originale, sondern legale Fälschungen. Doch die Zukunft der Einrichtung ist ungewiss. Die Inhaberin des Museums ist erkrankt und hofft, einen Nachfolger zu finden.

Hier ein Bild von Leonardo da Vinci, dort ein Monet und daneben ein Renoir. In einem ehemaligen Blumenladen an der Theophil-Roniger-Strasse in Rheinfelden hängen die ganz großen Werke der Kunstgeschichte. Allerdings nicht die teuren Originale, sondern legale Fälschungen. Yvonne Bettinger hat 2014 dieses Fälscher-Museum in Rheinfelden eröffnet. Zuvor hatte sie die Bilder, die auch gekauft werden können, jeweils nur an temporären Ausstellungen in der ganzen Schweiz und im Ausland gezeigt. Mit diesem Fälschermuseum, das heute „Gallery of Fake/Fine Art“ heißt, ging für Bettinger ein Traum in Erfüllung. Doch jetzt muss sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. „Im vergangenen August ist bei mir Brustkrebs diagnostiziert worden. Das war ein Schock. Eine Welt brach für mich zusammen“, erzählt die 47-Jährige. Sie wurde sofort operiert und muss wöchentlich in die Chemotherapie. Eine Perücke kaschiert den Haarausfall.

Die Galerie ist nur noch sporadisch geöffnet. „Ich habe körperlich keine Kraft mehr und muss mich schonen.“ Es ist ihr ein großes Anliegen, dass die Galerie nicht einfach schließt, sondern eine Zukunft hat. „Es steckt viel Herzblut in diesem Geschäft. Ich möchte eine gute Nachfolgeregelung finden. Es ist die einzige Fake-Art-Gallery in der Schweiz“, so Bettinger.

Der Geschäftsgang sei in den vergangenen drei Jahren gut gewesen. „Ich konnte viele Bilder verkaufen und zahlreiche Führungen durchführen. Die Nachfrage ist groß“, sagt die Museumsgründerin. Yvonne Bettinger hofft nun, dass sich Interessenten für eine Übernahme der Galerie melden. „Das Alter spielt keine Rolle, es braucht nur Freude an der Kunst und Engagement.“ Sie selber will sich ganz ihrer Genesung widmen.

Interessenten gesucht

Yvonne Bettinger lädt potenzielle Interessenten zu einer unverbindlichen Besichtigung ein. Diese findet am Donnerstag, 16. Februar, von 18 bis 20 Uhr statt. Um eine Anmeldung bis Dienstag, 14. Februar, wird gebeten unter der Telefonnummer 0041/794 30 72 49.