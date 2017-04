Rheinfelden Fußgängerzone von Rheinfelden wird zur Mobilitätsmeile

Die Elektromobilität in den Fokus rücken soll der Rheinfelder Mobilitätstag am Samstag, 8. April.

Zwischen 9 und 17 Uhr verwandelt sich die Fußgängerzone zwischen Oberrhein- und Friedrichplatz in eine Mobilitätsmeile, in der sich die Besucher nicht nur über E-Fahrzeuge informieren, sondern diese auch ausprobieren können.

Der Tag beginnt mit der Velobörse der IG Velo am Oberrheinplatz. Fahrräder werden zwischen 8 und 10 Uhr angenommen, der Verkauf beginnt um 10.30 Uhr und dauert bis 12 Uhr. Den ganzen Tag über können die Besucher auf der Karl-Fürstenberg-Straße E-Bikes und Segways Probe fahren, die erste Elektroauto-Fahrschule Badens kennenlernen und sich über die Car-Sharing-Angebote von my-e-car informieren. Die Tourist-Info informiert auf dem Kirchplatz über die Ausflugsmöglichkeiten in der Region, speziell natürlich über Ausflüge mit dem E-Bike, beispielsweise den Dinkelberg hinauf.

In der Zähringerstraße präsentieren verschiedene Autohäuser ihre Angebote im Bereich der Elektromobilität. Wer über Helm, Führerschein und Schutzkleidung verfügt, kann mit E-Motorrädern eine Testrunde drehen. Mit dabei ist in diesem Jahr auch die Fahrradwerkstatt, die von Flüchtlingen betrieben wird. Am Rande der Velobörse am Oberrheinplatz wird diese kleine Reparaturen durchführen. Die Mountainbikegruppe der SG Rheinfelden hat einen Hindernisparcours auf dem Friedrichplatz aufgebaut, die Parkoursgruppe Momentum zeigt ihre Bewegungskunst in der Innenstadt. Alle Schnupperangebote sind kostenlos.