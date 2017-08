Rheinfelden Für die Kinder auf die Bremse: Tempo 30 vor Rheinfelder Schulen

Die Stadtverwaltung hat die Kritik von Eltern ernst genommen und die Schulwegpläne umfassend überarbeitet. Künftig gilt tagsüber Tempo 30 vor Schulen.

Einen sicheren Schulweg wünschen sich Eltern für ihre Kinder. Damit ideale Routen für sie gewählt werden, hat die Stadt mit der Polizei ein großes Rad gedreht und die Lage in der Kernstadt und allen Ortsteilen geprüft. Daraus ist ein überarbeiteter, erweiterter Schulwegplan für alle Gebiete entstanden, der der Orientierung dient. Dominik Rago, Leiter des Ordnungsamts und zuständig für Verkehrssicherheit, freut sich, dass das umfangreiche Material, das er im Landkreis für beispielhaft hält, bereits Mitte der Sommerferien zur Verfügung stellen kann.

Ganz neu ist der Schulwegplan nicht, zuerst haben sich die Darstellungen aber vor allem auf die Schulen und ihr nahes Umfeld beschränkt. Den Eltern war dies nicht genug. Die Kritik wurde im Rathaus verstanden und hat zu weitergehenden Prüfungen und Maßnahmen geführt. Jetzt bietet die Stadtverwaltung Pläne für jeden Ortsteil an mit einem großen Radius beim Einzugsgebiet. Alle darin erkannten Gefahrenstellen wurden rot markiert. Auf der anderen Seite ist deutlich gekennzeichnet, wo besonders viel Sicherheit besteht. Wo die Farbe Grün bei Wegen erscheint, bedeutet dies, dass ein Gehweg vorhanden ist. Markiert sind auch alle Bushaltestellen und Tempo 30-Bereiche, von denen es inzwischen sehr viele gibt, Zebrastreifen und Ampelanlagen.

Als die Pläne erstellt wurden, haben auch die jeweiligen Schulleiter und Elternvertreter mit ihren Erfahrungen mitgewirkt. Aus polizeilicher Sicht macht für Revierleiter Siegfried Oßwald der Schulwegplan durchaus Sinn, weil er für den Schulweg Alternativen aufzeigt und eine „Service-Funktion der öffentlichen Hand“ darstellt. Damit Schulwege im Alltag sicher funktionieren, sieht er aber auch vor allem die Erziehungsberechtigten gefordert: „Die Eltern geben ihre Verantwortung nicht an der Haustür ab.“ Alle Schulen haben das neue Material inzwischen erhalten und können es den Eltern weitergeben.

Plan dient der Orientierung

Dominic Rago legt Wert darauf, dass der Schulwegplan keine Empfehlung abgibt, sondern der Orientierung dient. Die Mitarbeiter von Bau- und Ordnungsamt haben für die Überarbeitung der kartografischen Übersicht einen „riesigen Aufwand“ betrieben. Aus Ragos Sicht hat sich der Einsatz aber gelohnt, weil ein „sehr fortschrittlicher“ Plan dabei entstanden sei. Die Umsetzung eines sicheren Schulwegs in der Praxis als zweitem Schritt bleibt aber die Aufgabe der Eltern: „Sie sind gefordert, mit ihren Kindern den Schulweg abzulaufen“, merkt Rago an. Nachdem alle Informationen aktualisiert und überprüft wurden, liege aber mit dem Schulwegplan der Stadt eine Grundlage vor, die, so der Ordnungsamtsleiter „jederzeit angepasst werden kann, wenn sich verkehrliche Dinge ändern“. Grundsätzlich ist das Thema aber erst einmal abgearbeitet.

Mehr Tempo 30 an Schulen

In den nächsten Tagen werden auch vom Gemeinderat gewünschte Sicherheitsmaßnahmen an Schulen im Straßenbild sichtbar. Nach dem Beispiel Nollinger Straße, wo seit einigen Monaten Tempo 30 angesagt ist von Montag bis Freitag während der Kindergartenzeiten, erhalten auch der Kreuzungsbereich Müßmatt- Hardtstraße im Umfeld der Gertrud-Luckner-Realschule einen 30er-Schutz an Werktagen zwischen 7 und 17 Uhr. Die Schilder sind laut Rago bereits in Arbeit. Nach dem gleichen Prinzip wird es an der Kreuzung Hardtstraße, Karl-Fürstenberg-/Josefstraße einen Geschwindigkeitsschutz für die Schillerschule geben.

Radschulwegplan folgt

Im zweiten Schritt für mehr Sicherheit auf den Schulwegen kündigt Rago einen Radschulwegplan an. Er werde gerade mit dem Fachbüro für Verkehrsfragen Fichtner ausgearbeitet. Die Basisinformationen für den Plan sind bereits erhoben. Dazu wurden alle Schulen besucht, um auch die Erfahrungswerte bei den Schülerbewegungen zu kennen, auch Eltern haben Fragebögen erhalten, um Verbesserungsvorschläge zu machen. Die Antworten werden jetzt ausgewertet und dabei geprüft, was sich davon umsetzen lässt. Mit beiden Plänen werde dann ein Kompaktpaket geboten, meint Rago.

Die Pläne im Internet

Die Schulwegpläne sind auf der Homepage der Stadt Rheinfelden einzusehen mit Empfehlungen für Eltern. Die 14 kartografischen Ansichten für die Gemarkung Rheinfelden und ihren Schulen können auch heruntergeladen werden. Die Pläne sind auf der Startseite in der Rubrik Direkt zu finden (www.rheinfelden.de).