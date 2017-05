Rheinfelden Fünf junge Afghanen leben in einer Wohngemeinschaft in Nollingen

Fünf junge Afghanen leben in einer Wohngemeinschaft in Nollingen

Seit einem Jahr leben in der Jugendwohngemeinschaft (JWG) Nollingen fünf junge Afghanen, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgegriffen wurden.

Das Zusammenleben klappt gut. Eine große Herausforderung bedeutet für sie aber das deutsche Zeitmanagement. Das Einfamilienhaus in Nollingen, wo die Wohngemeinschaft untergebracht ist, konnte die Tüllinger Höhe – Fachdienst für Kind und Familie mieten, nachdem der Eigentümer auszog.

Im Erdgeschoss befinden sich Küche, Ess- und Wohnzimmer sowie ein Büro der Tüllinger Höhe. Im Obergeschoss teilen sich fünf Afghanen drei Schlafzimmer. Im Keller steht die Waschmaschine. Die alte Einrichtung blieb zurück und der Wohnraum strahlt den Charme vergangener Jahrzehnte aus, als Lichtschalter noch Briefmarkengröße hatten und übergroße Schrankwände in Mode waren.

„Das Haus gefällt mir. Ich bin alleine im Zimmer“, sagt Ashoq Kahn. Ursprünglich waren sechs Jugendliche eingezogen, die in Weil am Rhein aufgegriffen worden waren. Zunächst waren sie in die Erstaufnahmestelle in Lörrach gekommen. „Der Sechste ist dieses Jahr auf eigenen Antrag nach Afghanistan zurückgekehrt, weil er mit der westlichen Lebensweise nicht zurecht kam“, erklärt Christof Schwald, Gesamtleiter der Tüllinger Höhe. „Die anderen fünf integrieren sich prächtig. Alle haben beste Praktikumsbescheinigungen bekommen und beste Rückmeldungen von den Schulen.“ Die Jugendlichen sind auch in Vereinen aktiv, worauf die Einrichtung großen Wert legt, da es den Sprach- und Kulturerwerb erleichtert.

Abdullah Alim spielt Fußball im SV Nollingen. „Ich habe beim TuS Stetten angefangen, aber das ist ein bisschen zu weit“, meint Alim. „Ich schaue auch gerne Fußball Champions League und auch Bundesliga.“ An der Gewerbeschule besuchen die Jugendlichen das Berufsvorbereitungsjahr VABO mit dem Ziel Hauptschulabschluss und Deutsch B2-Niveau. „Wir haben immer vormittags Schule. Die Zeiten sind unterschiedlich, mal länger, mal kürzer“, erklärt Mahdi Haijzada. Hausaufgaben fallen an, da unterstützt schon mal Erzieherin Angelika Zimmermann-Storz, die auch bei Behördengängen oder Arztbesuchen hilft. Die Erzieherin kommt bis vier Stunden pro Tag und sorgt dafür, dass die Jugendlichen ihre Termine und den Putzplan einhalten. Sie erklärt, wie die Spülmaschine bedient wird oder hilft bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Bei Konflikten, wie sie im Zusammenleben fünf junger Menschen auftreten können, schreitet sie ordnend ein und sorgt für Lösungen. Sie erklärt den Jugendlichen auch die Gepflogenheiten in Deutschland.

„Das Zusammenleben von Frauen und Männern ist anders, wie sie zusammen sitzen und sprechen. In Afghanistan kann eine Frau nicht Lehrerin werden. Mich stört das nicht, wenn sie Lehrerinnen sind“, antwortet Kahn auf die Frage nach einem Unterschied zwischen beiden Ländern. Den Jugendlichen fiel auch die deutsche Pünktlichkeit anfangs schwer. Sie erwarteten nicht, dass Busse ihre Abfahrzeiten nahezu pünktlich einhielten. „Abends machen wir manchmal unseren Hausplan, jemand muss die Einkäufe machen oder kochen“, erzählt Abdullah Ahmadi. Der Plan hängt im Flur. Samstag ist Putztag.

„Wenn wir Freizeit haben, spielen wir Fußball auf der Playstation oder schauen Fernsehen“, sagt er. Oft fahren sie auch Fahrrad. Im Keller hat sich Ahmadi einen Kraftraum mit Isomatte und Hanteln eingerichtet. Für sportliche Übungen nutzt er die Regale gleich mit. Die Anlage eines Gemüsebeets im Garten war die erste Aktion. „Auberginen, Zuccini, Kartoffeln und Gurken. Wir haben ein Tomatenhaus gebaut. Sehr viele Tomaten“, schwärmt Hussini. „Wenn es schön ist, sitzen wir auch draußen und grillen.“ Von Konflikten mit Nachbarn weiß Schwald nichts. Er erzählt, dass bei einem Starkregen die Jugendlichen mit Eimern ausgerückt sind und einer Nachbarin geholfen haben, bei der der Keller voll lief. „Die bringt den Jugendlichen heute noch ab und zu Kuchen vorbei.“