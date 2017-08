Rheinfelden Freundeskreis Vale of Glamorgan freut sich auf Gäste aus Wales

Der Freundeskreis Vale of Glamorgan bereitet sich auf den Besuch anlässlich des Trottoirfests vor und blickt auf die Reise im Juni zurück.

Für den Freundeskreis Vale of Glamorgan gibt es zwei wichtige Ereignisse im Jahr: Das sind der Besuch der Partnerstadt im Juni und der Gegenbesuch beim Trottoirfest. In der jüngsten Mitgliederversammlung erzählten vier Damen von ihren Erlebnissen in Barry. Anschließend wurde der Arbeitsplan für den Besuch der Waliser erstellt.

„Es war einfach nur toll“, lautete die einhellige Meinung der zum Barry Food and Drinkfestival nach Wales Gereisten. Den Daheimgebliebenen wurden Fotos gezeigt, vom Strand, vom Stand, vom Vergnügungspark, von den Kommunalpolitikern und den Freunden aus den anderen Partnerstädten. Es gab auch schöne Impressionen vom Essen „Fish and Chips“ oder vom heißen Tanz von Glasbläser Wilfried Markus und Janice Charles, designierte Bürgermeisterin mit der großen goldenen Kette.

Diskussion über Kräuterlikör

Besonders hervorgehoben wurde die liebevolle Betreuung des dortigen Freundeskreises, der für alle Partnerstädte, also auch für Fécamp und Mouscron zuständig ist. Die Mitglieder schlugen vor, diese Fotos in einem Klarsichtvorhang mit Taschen am Trottoirfest zu zeigen. Der Besuch in Barry wird im Oktober mit Bürgermeisterin Diana Stöcker besprochen. Soll weiterhin der Kräuterlikör „Rheinfelder Hexe“ verkauft werden? Diese Frage steht zur Diskussion. „Wir gehen nicht hin, um Geschäfte zu machen, sondern um Menschen zu treffen“, resümierten die Damen.

Fünf Gäste aus Wales werden beim Trottoirfest privat untergebracht und von Familien betreut. Sie werden vom Flughafen geholt, zu den Veranstaltungen der Stadt geleitet und abends ist auch Begleitung am Stand erwünscht, zum Übersetzen, aber auch zur Klärung von Fragen. Für alle diese Dienste wurde ein Arbeitsplan erstellt. Flexibel bleiben lautet dabei die Devise. Der Freundeskreis Vale of Glamorgan freut sich auf die Begegnung mit den Freunden aus Wales.