Rheinfelden Freundeskreis Asyl kämpft um Foday Sanneh, der abgeschoben werden soll

Der 20-jährige Gambier Foday Sanneh soll Deutschland verlassen, obwohl er mit einer Deutschen verlobt ist und einen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat.

Der Freundeskreis Asyl will sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass der Gambier Foday Sanneh in Deutschland bleiben darf. Dem jungen Mann, der einen Ausbildungsvertrag bei Endres und Hauser hat, mit einer Deutschen verlobt ist und beim FV Degerfelden kickt, droht die Abschiebung. Über einen Härtefallantrag soll ihm nun das Bleiben ermöglicht werden. „Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass unserem Mitspieler und Vereinsmitglied die Abschiebung droht“, schreibt Frank Vollmer, Vorsitzender des FV Degerfelden. Foday Sanneh habe sich hier sehr gut integriert, „somit ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass in diesem Fall zu diesem Zeitpunkt die Abschiebung droht“.

Laut Sina Kohler kam der Abschiebungsbescheid am Donnerstag, 26. Januar. Demnach habe Sanneh eine Woche Zeit, um das Land zu verlassen. Kohler startete eine Onlinepetition, um eine Härtefallprüfung zu erwirken. Bis Montag hatten diese bereits mehr als 660 Menschen unterschrieben. Um noch weitere Unterschriften zu sammeln und auf das Anliegen aufmerksam zu machen, wird der Freundeskreis Asyl am heutigen Dienstag von 10 bis 13 Uhr einen Infostand in der Innenstadt aufbauen (Optik Patzke).

Hauptschulabschluss bestanden

Sanneh kam 2014 als Flüchtling nach Deutschland, seit 2015 ist er mit Kohler verlobt. „Er hat den Hauptschulabschluss nachgeholt und den Deutschkurs B1 Niveau bestanden“, schreibt Kohler. Er sei einer der wichtigsten Männer im FV Degerfelden, habe bei Tempus fugit Theater gespielt und sei gerade dabei, seinen Führerschein zu machen. Im September habe der 20-Jährige eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer bei Endress und Hauser in Maulburg begonnen, ein Ausbildungsvertrag liege nun vor. Im Oktober 2016 haben Kohler und Sanneh alle nötigen Papiere für eine Heirat an das Standesamt Rheinfelden übergeben.

Dass die Überprüfung so lange dauert, liege nicht an der Stadtverwaltung, so Bürgermeisterin Diana Stöcker auf Nachfrage. „Wir mussten die Papiere zur Überprüfung in die deutsche Botschaft schicken, die in einem Nachbarland von Gambia sitzt.“ Die Überprüfung dauere vier bis fünf Monate. Diese Zeit haben Kohler und Sanneh nicht mehr. Am Mittwoch, 1. Februar, soll der Härtefallantrag abgegeben werden. „Wenn er abgeschoben wird, gehen wir beide“, schreibt Kohler.