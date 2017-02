Rheinfelden Freie Fahrt für Oldtimer: Rallye Histo-Monte kommt durch Rheinfelden

82 Oldtimer mit 164 Fahrern und Beifahrern, darunter 20 Frauen, überqueren im Zuge der Rallye Histo-Monte am Donnerstag zwischen 9.20 und 11 Uhr den Rhein.

Eigens dafür hat die Stadt eine Sondergenehmigung erteilt, um den Weg über die alte Rheinbrücke freizumachen. Auf der Schweizer Seite ist laut Veranstalter in der Marktgasse ein kurzer Stopp der Wagen vorgesehen.

Teilnehmer der 21. Ausgabe der internationalen Tour, die nach 2016 zum zweiten Mal durch Rheinfelden führt, sind Oldtimer-Liebhaber wie der Kabarettist Urban Priol, Hobbyrennfahrer und auch ehemalige Profis wie der Rallyeweltmeister Walter Röhrl.

Das älteste der Fahrzeuge, die alle eine Straßenzulassung haben müssen, ist ein VW Käfer aus dem Jahr 1954 mit 50 PS. Die jüngsten Wagen stammen aus dem Jahr 1995.

Gestartet wird in zwei Klassen, der Sanduhr-Klasse für Fahrzeuge mit rein mechanischen Systemen, und in der Elektronikklasse. Sieger in den Klassen gibt es auch. Das sind aber nicht diejenigen, die die Strecke im normalen Straßenverkehr am schnellsten zurücklegen. Stattdessen triumphieren diejenigen, die bei den Wertungsprüfungen über mehrere Kilometer am gleichmäßigsten fahren.

Aber um den Sieg geht es nur am Rand, selbst wenn laut Pressesprecher Sebastian Klein bei vielen Teilnehmern ein großer Ehrgeiz mit im Spiel ist. Erstes Ziel ist es für alle, am Samstag in Monte Carlo anzukommen.