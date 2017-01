Rheinfelden Freie Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge wichtig

Das Ordnungsamt, die Feuerwehr und das Rote Kreuz mahnen Autofahrer zur Achtsamkeit beim Parken. Die Stadtverwaltung kündigt Kontrollen an.

Wenn bei Notfällen Rettungsfahrzeuge wegen parkenden Autos nicht auf kürzestem Wege an den Einsatzort gelangen können, kann das im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Daher weisen das Ordnungsamt der Stadt, die Freiwillige Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Autos sowohl auf Haupt- als auch Neben- und Seitenstraßen nur so geparkt werden dürfen, dass eine problemlose Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge gewährleistet ist.

Dies bedeutet gemäß der Straßenverkehrsordnung, dass das Halten und Parken an unübersichtlichen und engen Stellen verboten ist und in jedem Fall eine Restbreite der Fahrbahn von 3,05 Metern verbleiben muss. Eine entsprechende „Testfahrt“ mit der Feuerwehr im vergangenen Jahr zeigte, dass gerade in einigen Seitenstraßen ein Durchkommen nicht möglich war. Da die freie Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge für die Sicherheit der Bürger elementar ist, wird die Einhaltung in den kommenden Wochen und Monaten durch den Gemeindevollzugsdienst verstärkt überprüft werden.