Rheinfelden/Fécamp Frankreich-Wahl: In Fécamp siegt Marine le Pen im ersten Durchgang

Die französische Partnerstadt Fécamp an der Atlantikküste mit knapp 20.000 Einwohnern hat beim ersten Durchgang der französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag extrem rechts und extrem links gewählt.

Mit 27,26 Prozent (2741 Stimmen) liegt hier Marine le Pen (Front National) in Führung, gefolgt von Jean-Luc Melenchon, dem Kandidaten von La France insoumise mit 22,46 Prozent (2258). Erst an dritte Stelle folgt der linksliberale Emmanuel Macron mit seiner Bewegung En marche mit 19,99 Prozent (2010 Stimmen).

Damit stärken im ersten Durchgang die Wähler der normannischen Stadt zwei Politiker, die erklären, sich von Europa abkehren zu wollen, raus aus der EU und zurück zum französischen Franc, um Frankreich in jeder Beziehung zu stärken. Zugleich kommt mit dem Wahlergebnis auch deutlich zum Ausdruck, dass in der Bevölkerung eine starke Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen Verhältnissen herrsche, meint auch der Vorsitzende des Freundeskreises Fécamp, Rolf Karrer. „Das Ergebnis zeigt, dass die Partnerschaft immer nötiger wird“, kommentiert er das vorläufige Wahlverhalten.

Der Freundeskreis, der auf eine über 50-jährige Verbindung mit dem Comitée de Jumelage zurückblicken kann, ist mindestens zwei Mal jährlich mit einer Abordnung zum Fest des Meeres und zum Weihnachtsmarkt in der Hafenstadt zu Gast, um deutsch-französische Beziehungen zu pflegen. Während die Partnerstadt aus Sicht des früheren Bürgermeisters eine gewachsene und „stabile Sache“ ist, stellt sich für Karrer dennoch die Frage, wie sich in der Partnerstadt auch durch den Freundeskreis Fécamp am Europaverständnis als wichtiges Element arbeiten lässt. Aus seiner Sicht sprechen die aktuellen Zeichen dafür, dass es auch für den Freundeskreis eine Aufgabe sein könnte „hinzugehen und zu diskutieren“, um aus der Partnerschaftsverbindung heraus mehr Menschen von der positiven Bedeutung Europas zu überzeugen.

Dass es von der Politik enttäuschte Menschen in Fécamp gibt, die erleben, dass sich in ihrer Region wirtschaftlich wenig entwickelt und die deshalb auf patriotische Lösungen setzen, erscheint für Fécamp-Kenner nicht überraschend. Der Freundeskreis, so Karrer, werde auf jeden Fall versuchen, „den Dialog zu verstärken“. Der Vorsitzende begrüßt es, wenn wie in der Vergangenheit, zuletzt der Musikverein Nollingen, Vereine Fécamp besuchen, um einen Beitrag zur Pflege von Internationalität zu leisten. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe, gibt sich Rolf Karrer überzeugt. Trotz des Wahlergebnisses des ersten Durchgangs will er sich zunächst „keine allzu großen Sorgen“ um den Zustand der deutsch-französischen Beziehung machen.