Rheinfelden Franco Mazzi ging früher gerne am Trottoirfest in die Wildsaubar

Franco Mazzi ging früher gerne am Trottoirfest in die Wildsaubar

Ein Blick auf 50 Jahre Trottoirfest aus Schweizer Perspektive: Stadtammann Franco Mazzi aus Rheinfelden/Schweiz erinnert sich.

Die Beziehungen des schweizerische Rheinfelden zum Trottoirfest waren früher deutlich enger als heute, erinnern sich Thomas Schmiederer und Gustav Fischer, aktueller und ehemaliger Vorsitzender des Trottoirfestvereins. Vor rund 20 Jahren seien auch der FC und der TV aus der Schwesterstadt mit Buden vertreten gewesen; der Jodlerklub Rheinfelden habe zum Frühschoppen am Sonntag gesungen. Sponsoren vom Schweizer Ufer haben das Trottoirfest finanziell unterstützt.

Bilder belegen eindrücklich, dass der damalige Stadtamman Hansruedi Schnyder mit Altoberbürgermeister Eberhard Niethammer das Fest per Fassanstich eröffnete. Der heutige Stadtammann Franco Mazzi meint außerdem, sich an den EHC unter den Schweizer Vereinen zu erinnern. Mazzi kennt das Trottoirfest von Kindesbeinen an. „Das Trottoirfest war auch immer für alle Schweizer Rheinfelder ein tolles Fest“, sagt er. Er begrüßt, dass es in der Schwesterstadt eine regelmäßige Veranstaltung gibt, die den Vereinen eine kontinuierliche Verdienstmöglichkeit gebe und die ihnen auch erlaube, in die Infrastruktur der eigenen Buden zu investieren.

Das Altstadtfest auf der Schweizer Seite habe eine ähnliche Rolle; bis jetzt sei es aber nicht gelungen, dort eine einheitliche Thematik durchzusetzen: „Das Mittelalterfest vergangenes Jahr war ein erster Schritt dorthin.“ Mazzi hat Verständnis, dass die Schweizer Vereine nicht mehr auf dem Trottoirfest verkaufen: Abgesehen vom Unterschied im Preisniveau brauche es eine über Jahre kontinuierliche Präsenz auf dem Fest, um erfolgreich zu sein. Der Stadtammann will aber nicht falsch verstanden werden: „Ich gehe immer noch sehr gerne ans Fest“, sagt er und fügt schmunzelnd hinzu: „Allerdings nicht mehr wie früher in die Wildsaubar, sondern eher zu den Ständen der Partnerstädte und natürlich ans Güggeli-Essen des Kraftsportvereins.“

Der Stadtammann ist auch einer von über einem Dutzend Autoren des Jubiläumbuches zum 50. Trottoirfest, für das Fischer federführend ist. Für den Ehrenvorsitzenden des Trottoirfestvereins, der bis 2014 selbst fast 25 Jahre lang Vorsitzender war, begann die Arbeit am Buch vor zwei Jahren. Damals feierte der Gewerbeverein Rheinfelden/Schweiz sein 150-jähriges Bestehen, ebenfalls mit einem Jubiläumsbuch. „Wir bekamen ein paar wertvolle Tipps von ihnen“, berichtet Fischer.

Unkomplizierte Hilfe von Schweizer Seite war übrigens auch dieses Jahr möglich: Der Zivilschutz stellte die Matratzen für das Massenlager der Rollschuhfahrerinnen aus Fécamp zur Verfügung.