Rheinfelden Forschertag bei Energiedienst startet mit Getöse

Schüler aus Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Villingen und Lörrach präsentieren die Ergebnisse ihrer Projekte bei Energiedienst.

Wie gut klebt eigentlich Klebstoff? Kann die Kraft der Sonne ein E-Auto antreiben? Und wie lässt sich aus einer Streuobstwiese ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen? Zu Beginn des dritten EFI-Forschertags von Energiedienst zeigte sich: Jugendliche kennen beim Forschen keine Grenzen. Rund 60 Jungen und Mädchen aus vier Städten stellten ihre Arbeiten aus dem Schuljahr im Bürohaus von Energiedienst vor. Der Energieversorger unterhält seit Jahren ein Schulprogramm mit dem Namen EFI – „Energie für Ideen“.

Es scheint zur Tradition zu werden, dass es beim EFI-Forschertag erst einmal laut wird: In diesem Jahr sorgten Zwölftklässler des Technischen Gymnasiums in Waldshut-Tiengen mit ihrem Druckluft-Kart für eine lautstarke Eröffnung. Energiedienst-Pressesprecher Alexander Lennemann lobte das Projekt und alle anderen Jung-Wissenschaftler: „Naturwissenschaften machen neugierig und sehr erfinderisch. Das sehen wir wieder einmal an den Projekten, deren beeindruckende Ergebnisse wir heute kennenlernen“. Mit EFI förderte Energiedienst rund 350 Projekte, an denen rund 2800 Schülerinnen und Schüler beteiligt waren, teilt das Unternehmen mit.

Rund 60 Jugendliche bauten im Bürogebäude im Gewerbegebiet Schildgasse auf: Schüler der Gewerblichen Schule Waldshut-Tiengen, der Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen, der Goldenbühlschule Villingen und des Phaenovum Schülerforschungszentrums Lörrach. Jedes der 26 Projekte erhielt eine Bewertung der Jury, die aus Mitgliedern des EFI-Beirats und aus Energiedienst-Mitarbeitern bestand. Den Tagessieg trug Angela Maidhof vom Phaenovum Schülerforschungszentrums Lörrach nach Hause. Sie stellte die Frage „Allicin – antibiotische Wirkung mit jeder Mahlzeit?“

Zur Jury zählten Frank Heinrich (Schulamtsdirektor Lörrach), Gerold Limberger (Schillerschule Rheinfelden), Siegfried Isele (Gewerbliche Schulen Waldshut), Angelika Dölle-Wichmann (Schülerlabor Maulburg), Selina Harde und Svenja Walter (DHBW-Studentinnen Energiedienst). Während die Fachleute Punkte vergaben, schauten die Jugendlichen bei den anderen Projekten vorbei. Zum Abschluss überreichte Alexander Lennemann allen Ausstellern eine persönliche Urkunde. Projektleiterin Monika Kiefer von Energiedienst versprach, dass das Schulförderprogramm EFI nach den Sommerferien in die zwölfte Runde geht. Bewerbungen können bereits jetzt eingereicht werden. Energiedienst fördert Projekte, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind, mit bis zu 300 Euro. Informationen gibt es im Internet unter www.energiedienst.de/efi