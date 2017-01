Rheinfelden Forscher von der Uni Kassel bauen Kraftwerk im Kleinformat nach

Wissenschaftler der Uni Kassel bauen maßstabsgetreues Modell des Wasserkraftwerks Rheinfelden zur Grundlagenforschung von Strömungsverhältnissen.

Seit 2010 produziert das Kraftwerk der Energiedienst AG Strom aus der Wasserkraft des Rheins. Gut 25 Jahre hat es gedauert von der Planung bis zur Fertigstellung des Großprojekts, das erneuerbare Energie in die Schweiz und nach Deutschland liefert. Fünf Jahre nach Einweihung interessiert sich die Uni Kassel intensiv für die Anlage, die rund 100 Megawatt Strom erzeugen kann mit ihren vier Turbinen.

Studierende und Doktoranden im Fachgebiet Wasserbau- und Wasserwirtschaft unter Leitung von Professor Stephan Theobald betreiben an einem maßstabsgetreuen Modell Grundlagenforschung zu den Strömungsverhältnissen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die den Betrieb verbessern. Der das wissenschaftliche Forschungsprojekt leitende Wasserbauingenieur kennt sich mit dem Hochrhein aus und unterhält, wie er auf Anfrage erklärt, seit seiner Studienzeit in Karlsruhe Kontakte auch zu Energiedienst. Er verweist darauf, dass es „keine klassische Auftragsforschung“ sei, die er an der Uni Kassel betreibt und deshalb auch kein konkreter Zeithorizont bestehe für Ergebnisse. Von Ende 2017 ist etwa die Rede.

Theobald erklärt sein besonderes Interesse an dem Wasserkraftwerk Rheinfelden damit, dass das Kraftwerk „ein sehr gutes Datenangebot“ biete und viele Messdaten aus der Natur. Stephan Theobald beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Wasserbau und lehrt seit elf Jahren an der Uni Kassel, in dieser Zeit habe er auch immer wieder Aufgabenstellungen in Zusammenarbeit mit Energiedienst übernommen. „Ich kenne den Hochrhein sehr gut.“

Einen konkreten Handlungsbedarf gebe es nicht, warum er am Beispiel Rheinfelden Grundlagenforschung betreibe, es biete sich aber als „hoch interessantes Objekt an“, weil es die größte Anlage seit Jahren darstellt, die in sieben Jahren Bauzeit in Europa realisiert wurde. Mit einer Jahresleistung von bis zu 600 Millionen Kilowattstunden können zumindest rechnerisch bei Vollbetrieb 170 000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Diese Woche hat die Uni Kassel in ihrer Pressekommunikation „Neues vom Campus“ kommuniziert, dass das maßstabgetreue Modell im Maßstab 1:50 fertiggestellt worden ist. Nach Theobalds Einschätzung füllt das Modell gut 100 Quadratmeter aus. In der Campusmitteilung wird darauf verwiesen, dass das Modell nach Abschluss des Projekts für Grundlagenforschung zur Verfügung stehen wird. Die Kassler Forschungsgruppe beschäftigt sich nach Uniangaben vor allem mit dem Betrieb von wasserbaulichen Anlagen und dem Zusammenspiel mit strömungstechnischen Vorgängen in Flüssen. Dabei werde im physikalischen Modell untersucht, wie sich mit der Abflussverteilung durch die Wehrsteuerung Stauräume bewirtschaften lassen und ökologische Verbesserungen erreichen. Ein Fokus liegt unter anderem darauf, Interaktionen zwischen Strömung und Sedimenttransport zu erkennen und in Kombination mit Naturuntersuchungen Methoden zu verbessern. Für die Untersuchungen sollen bis zu 250 Liter Wasser pro Sekunde durch das Modell laufen.

Der Fachbereich der Uni Kassel möchte mit der Forschung einen Beitrag „für eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung in Deutschland leisten“, weil Wasserkraft laut Theobald mit einem Anteil von über 16 Prozent „mit Abstand die bedeutendste erneuerbare Energiequelle“ bilde.

Die Energiedienst AG habe „keinen direkten Nutzen“ von dieser wissenschaftlichen Arbeit, betont Unternehmenssprecher Alexander Lennemann auf Anfrage. Dennoch finde es der Stromerzeuger „interessant“, mehr darüber zu erfahren, wie sich Sedimente verhalten und das Geschiebe bewirke. Die Zusammenarbeit mit der Uni Kassel bestehe schon lange, deshalb unterstütze das Unternehmen sie auch bei diesem Projekt.