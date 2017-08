Rheinfelden Förster bringen Grillplatz am Lebküchle auf Vordermann

Der Stadtwald von Rheinfelden dient vielen Besuchern als Erholungsziel. Damit das so bleibt,ist Revierförster Thomas Hirner mit seinen Kollegen im Einsatz.

Links parken Autos, rechts flitzen Läufer vorbei, auch Nordic Walker sind im Stadtwald in Aktion. Am grünen Rand des Spielplatzes dröhnen zwei Waldfacharbeiter mit Motorsensen, mit denen sie wuchernde Brombeerranken zurückschneiden, an denen sich Kinder verletzen können. Eine Frau lässt ihren Hund über eine Wippe balancieren. Für Revierförster Thomas Hirner, der den Zustand des Rastplatzes Lebküchle ins Auge fasst, ist dies sommerlicher Alltag nach Plan. Gerade jetzt ist Einsatz vom Forst im Stadtwald gefragt, damit er seine Aufgabe als Naherholungsraum gut erfüllt.

Rund 1300 Hektar umfasst das städtische Waldgebiet, davon dienen über 1000 Hektar auch der Erholung. Das bedeutet „erhöhte Anforderungen“, sagt der Fachmann. Wege sind nicht nur zur Forstbewirtschaftung zu pflegen, sondern müssen auch den Anforderungen von Läufern und Wanderern genügen. Die werden regelmäßig zur Sicherheit der Nutzer kontrolliert, gerade jetzt nach dem Sturm wird auf Astabbrüche geachtet. „Es findet sich immer was“, weiß Hirner aus Erfahrung. Die vielen kleinen Maßnahmen sind in jedem Fall aufwändig, denn „Erholung kostet Geld“. Wie viel ausgegeben wird im Stadtwald, entscheidet grundsätzlich der Gemeinderat.

Beim Lebküchle oberhalb Nollingen sind als Sonderfall für den Trimm-dich-Pfad auch der Stadtsportausschuss sowie der Werkhof gefragt, letzterer sammelt die Müllsäcke ein. Die Abfälle, die allerdings wild in der Waldlandschaft liegen, nimmt der Forst in die Hand. Hirner verweist darauf, dass es viele sind, die ihre Hausabfälle überall sackweise entsorgen. „Es ist massiv“, bedauert er. Selbst Sperrmüll in der Natur und ständige Sachbeschädigungen an den Rasteinrichtungen sind nicht aus der Welt zu kriegen. Hirner kann nur den Kopf schütteln darüber, dass viele keine Rücksicht nehmen. Die vielen Kippen auf dem Boden an Tisch und Bank des Lebküchle sprechen für sich. Dass Rauchen im Wald verboten ist, interessiere Raucher anscheinend nicht.

Auf der Hitliste beim Unterhalt für die Naherholung rangieren bei Hirner nach dem Lebküchle der Waldbereich hinter dem Kreisrankenhaus im Umfeld des Schützenhauses sowie der Forstbereich im Umfeld des Sportplatzes Karsau. „Da ist ein Riesenbetrieb“, meint der Revierleiter, mindestens so viel wie am Lebküchle. Die meisten Grillplätze etwa am Mättle-Kreuz oder an der Krailoch-Hütte Degerfelden fallen in die Obhut der Ortsverwaltungen. Aber alle Einrichtungen am Waldrand und auf Lichtungen „werden stark angenommen“, erlebt Hirner. Auf das Aufstellen von Sitzbänken im Wald wird aber zunehmend verzichtet, weil sie stets verkehrssicher sein müssen und daher, so Hirner, „wartungsintensiv“ sind. Motorräder und Quads haben auf Waldwegen eben so wenig zu suchen wie Autos. Wer erwischt wird, zahlt ein Bußgeld. Die Sünder finden sich in allen Bevölkerungsgruppen, heißt es.

Springkraut macht Probleme

Der Forst hat es im Stadtwald mit Auswüchsen aller Art zu tun, etwa das indisches Springkraut als nicht heimische Pflanze in der Annahme, etwas Sinnvolles zu tun, ausgerissen und auf Wegen verstreut werden. Das helfe nicht. Im Gegenteil: Liegen die Pflanzen auf dem Weg, machen sie nur Probleme, es besteht Rutschgefahr, bildet sich Humus, es entstehen Vertiefungen für eine neue Wachstumsgrundlage. Gegen Neophyten helfe Schatten noch immer am besten, betont der Revierförster, der auch die 180 Hektar Biotope im Auge behält, die im kommunalen Wald zu finden sind.

Hirner freut sich über alle Besucher. Sie sind im Wald willkommen, solange „man sich mit Rücksicht bewegt“. Viele tun es offenbar. Selbst Konflikte mit Mountainbikern seien bisher kein Thema, merkt er an. Der Forst informiere auch gerne über die Beschaffenheit des Waldes unter anderem bis zu 40 Kindergärten und Schulklassen im Jahr, denn „Umweltbildung ist ein Dienstaufgabe“, meint Hirner. Er freut sich, bei Kindern Verständnis für die Natur zu wecken, auch in der Hoffnung, dass Informationen zum respektvollen Umgang mit dem Naturraum führen.