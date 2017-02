Rheinfelden Flüchtlingskinder proben für ihren großen Auftritt beim Kinderumzug

Trompeter Frank Amrein musiziert beim Kinderumzug am Fasnachtsdienstag mit drei Jungen aus Syrien und Afghanistan.

Heute, am Fasnachtsdienstag sind die Kinder los. In diesem Jahr gehen beim traditionellen Kinderumzug in der Karl-Fürstenberg-Straße auch Flüchtlingskinder mit. Drei Jungen mit dem Musiker Frank Amrein haben ihren großen Auftritt. Weihnachten war vorbei, da legten die Flüchtlingskinder und der engagierte Musiker aus Degerfelden los mit den närrischen Klängen. Wir haben ihnen bei ihrer letzten Probe vor der närrischen Darbietung über die Schulter geschaut.

Frank Amrein hat seine Trompete an die Lippen gesetzt. Er trompetet fröhlich den internationalen Hit „Hex Pippi Langstrumpf“ und läuft dabei durch die Flüchtlingsunterkunft in der Römerstraße. Die Türen der Wohneinheiten öffnen sich, Mädchen und Jungen kommen aus allen Ecken, sie laufen ihm lachend nach – die Szene ähnelt der Sage vom „Rattenfänger von Hameln“. Ausschließlich Schulkinder nimmt Frank Amrein mit in den großen Proberaum im Untergeschoss der ehemaligen Tennishalle Schlachter. „Ich mache schon einige Zeit Musik mit Flüchtlingskindern, wir hatten auch schon einige Auftritte“, erzählt der Künstler. Vor fünf Wochen startete Amrein das Projekt „Fasnachtsmusik“ und von anfänglich einer mittleren Teilnehmerzahl und oft sporadischen Teilnehmern sind drei interessierte Jungen übrig geblieben. Frank Amrein bringt den Kindern spielerisch Musik, Sprache und ein Stück närrische Kultur bei. Amir ist mit neun Jahren der älteste Teilnehmer, er stammt wie Jurach aus Afghanistan, Kara kommt aus Syrien.

„Jesses nei, wird wohl nichts passiert si“, die vierköpfige Gruppe singt diszipliniert und in perfektem Alemannisch dieses nicht ganz einfache Fasnachtslied. Das ist der Beginn der Probearbeit, anschließend wird auf dem Mundstück geblasen, und zwar werden verschiedene Tiere, wie Elefant, Huhn oder Löwe nachgemacht, Lieder wie Bruder Jakob oder Alle meine Entchen dürfen nicht fehlen.

Mit ein Grund für die Beliebtheit der Musikstunde ist das Spielen auf einer richtigen Trompete. „Mundstück an das Blasinstrument anlegen, linker Daumen in der Fingerring und wieder in die Wartestellung“ – die drei Buben machen genau das, was ihnen ihr Lehrer sagt. Endlich geht es richtig los: Amir hat den Dreh sehr gut drauf, CCB – ein strahlender, kraftvoller Trompetenklang. Dazwischen wird die Melodie gesungen: CCB – die Sonne schmelzt den ganzen Schnee. Es ist eine hervorragende Kombination von Musik und Gesang, dabei lernen die Kinder auch die deutsche Sprache. Von der Sitzhaltung kommt die musikalische Gruppe ins Stehen und dann ins Gehen. „Eben so wie’s beim Kinderumzug ist, denn da laufen wir musikalisch durch die Straßen. Wir singen Lieder und winken den Menschen zu“, verdeutlicht Amrein. „Narri, Narro“, „Hoorig, hoorig isch die Katz“ – Narrenverse, Fasnachtsmusik nach altem alemannischem Brauch, die Kinder aus Syrien und Afghanistan machen eine schöne Entwicklung, die sie am heutigen Nachmittag vor großem Publikum demonstrieren werden.

Der Kinderumzug startet am Dienstag, 28. Februar, um 14.11 Uhr an der Schillerschule und führt zum Rathaus, wo der Kinderball stattfindet.