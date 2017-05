Rheinfelden Fitnesstest für Erstklässler: Toben macht Kinder schlau

161 Erstklässler von vier Grundschulen haben begeistert am Projekt "Toben macht schlau" in der Fécamphalle in Rheinfelden teilgenommen.

Die Schüler sprinteten und sprangen, warfen Bälle und machten Liegestütze. Die Ergebnisse werden sportmotorisch ausgewertet. In der Fécamphalle herrschte großer Trubel und im Halbstundentakt durchlief eine neue Schulklasse den Parcours. Niemand erwartete sportliche Höchstleistungen, aber an zehn Stationen wurden die Erstklässler sportmotorisch unter die Lupe genommen. In grüne T-Shirts gekleidete Helfer notierten die Ergebnisse auf den Laufzetteln der Kinder, etwa die Anzahl der ins Ziel getroffenen Bälle aus zehn Würfen oder die Anzahl der zurückgelegten Runden beim Sechs-Minuten-Lauf.

„Wir haben erstmals so viele Kinder“, zeigte sich Ulrike Hegar von der Badischen Sportjugend (BSJ) im Badischen Sportbund ganz begeistert. 161 Erstklässler aus vier Grundschulen nahmen am Projekt teil, das die BSJ seit 2015 jährlich in drei Gemeinden mit insgesamt rund 500 Kindern durchführt. Die Bewerbungen kommen aus den Gemeinden. Aus Rheinfelden hatte sich die Skizunft für ihr 50. Jubiläumsjahr beworben und richtete diesen Erstklässler-Fitnesstag in der Fécamp-Halle mit Unterstützung der Stadtverwaltung aus. Die Kinder fassten den Fitnesstag als eine Art Sportereignis auf und es herrschte ein bisschen eine Atmosphäre wie bei Bundesjugendspielen. Die Übungen waren dem Alter entsprechend und überforderten keines der Kinder. So gut sie konnten, machten die Erstklässler Sit-ups und Liegestütze in der vorgegebenen Zeit oder balancierten rückwärts auf Balken in verschiedenen Breiten.

Die Kinder wurden durch den Spaß an den Übungen und den motivierenden Worten der 31 Helfer von der Skizunft, die durch den Turnverein Rheinfelden und den Handballclub Karsau verstärkt wurden, angetrieben. „Erstmals sind alle Kinder ohne Verein zu einem kostenfreien ersten Vereinsjahr eingeladen. Vorher waren das nur die Kinder mit Defiziten“, führte Hegar aus. Als alle Stationen absolviert und auch Größe und Gewicht gemessen waren, bekamen die Kinder eine bunte Teilnehmermedaille und ein T-Shirt. Die Ergebnisse auf dem Laufzettel werden von der BSJ anschließend ausgewertet und mit einer Urkunde per Post zu gestellt. Der Auswertung liegen auch Vorschläge mit passenden Sportarten bei.

Die Kosten für das erste Jahr in einem Rheinfelder Verein übernimmt der Stadtsportausschuss. „Das Entscheidende ist nicht, dass aus den Kindern Spitzensportler werden, sondern dass wir Begeisterung wecken und sie im Verein weitermachen“, meinte Schirmherr Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Dieter Wild, Vorsitzender Stadtsportausschuss, würde einen solchen Fitnesstest für Erstklässler gerne jährlich durchführen, was sich mit dem Anliegen des BSJ deckt.