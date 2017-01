Schwörstadt Fische im Rhein bekommen Chip implantiert

Der Fischerverein Schwörstadt feiert sein 50-jähriges Bestehen im Juli mit zweitägigem Fest. Die Fischzählung wird bis Ende Juni fortgesetzt.

Eine erfolgreiche Bilanz präsentiert der Fischerverein für 2016, seinen Blick richtet er indes aufs laufende Jahr, schließlich feiert der Verein, der zwölf neue Mitglieder gewinnen konnte, seinen 50. Geburtstag. Mehr als 50 Mitglieder drängten sich an den Tischen in der Fischerhütte zur Hauptversammlung des Fischervereins. Vorsitzender Bernd Fischer hielt einen beeindruckenden Jahresrückblick. Zahlreiche Vorträge, Fischerkurse und Workshops hatte der Verein wieder organisiert, die Mitglieder beteiligten sich außerdem am Jubiläumsfest der Feuerwehr und am Ferienprogramm der Gemeinde.

Gut kamen auch der Forellenverkauf und die Räucheraktionen an. Bei der vierten Rhy-Putzete des Vereins kam vergleichsweise wenig Müll zusammen. „Es macht sich bemerkbar. Es ist sukzessive jedes Jahr weniger geworden“, so Fischer. Der Verein trug rund 200 Kilogramm Abfall zusammen. Auf dem Vereinsgelände leisteten die Mitglieder zudem noch vier Arbeitseinsätze. „2016 hatten wir im Durchschnitt 68 Mitglieder“, berichtete Fischer. Fünf Aktive hörten auf, dafür traten zwölf neue Mitglieder ein. Arbeitsintensiv sei die mit einem Schweizer Verein durchgeführte Fischzählung am Kraftwerk Rhyburg-Schwörstadt. Seit April haben die Vereine 25.000 Fische gezählt: 10.000 Lauben (karpfenartige Schwarmfische), 5000 Rotaugen, 4000 Barben und 1000 Döbel, alle aus der Familie der Karpfenfische. „Da waren auch etwa zehn schöne Forelle dabei und ein Wels mit 1,20 Meter Länge“, berichtete Fischer.

Die Fischzählung war ursprünglich für ein Jahr bis Ende März 2017 geplant, wurde jetzt aber bis Ende Juni verlängert, da 25.000 Fische mit einem Transponder ausgestattet werden sollen. Dazu wurde über die Schweiz ein Institut für angewandte Ökologie beauftragt, das eigene Mitarbeiter schickt, die den Fischen einen Chip implantieren. Fischer erklärte, dass auf dem Transponder eine Adresse vermerkt sei und man diesen mit Angaben zu Fangort und -datum einschicken solle, wenn man einen Fisch mit einem solchen fange. Die Einsendung der Chips werde vom Institut vergütet, da diese erneut verwendet werden könnten.

In seinem Ausblick für 2017 hielt Fischer fest, dass im Jahr des 50. Bestehens des Fischervereins kein Familienfest stattfinden werde, sondern ein vereinsinterner Jubiläumsausflug und ein zweitägiges Jubiläumsfest im Juli, mit einem Tag für geladene Gäste und einem Tag für die Öffentlichkeit. Die Planungen gingen gut voran und die Band Wälderwahn sei schon gesetzt. Der Kassenbericht zeigte, dass der finanzstarke Verein auch 2016 einen kräftigen Überschuss erwirtschaften konnte. Seitens der Mitglieder gab es den schriftlichen Antrag, die in die Jahre gekommenen Anglerstege mit den Einnahmen aus der Fischzählung instand zu setzen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

