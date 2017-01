Rheinfelden Feuerwerk auf der alten Rheinbrücke begeistert Besucher von nah und fern

Die Silvesterfeier in Rheinfelden stößt auf positive Resonanz. Die Teilnehmer danken der Polizei für ihre Anwesenheit.

Ein guter Start ins Jahr 2017: Nicht nur die Sicht war in der Nacht zum Jahreswechsel atemberaubend und sternenklar – auch das Feuerwerk war eines der besten, waren sich viele Besucher der Silvesterfeier auf der alten Rheinbrücke einig.

Andreas und Katja, beide 47 Jahre alt, aus Rheinfelden haben dieses Jahr richtig Glück. Am Beginn der alten Rheinbrücke auf deutscher Seite haben sie sich mit Stativ und Spiegelreflexkamera positioniert. Ab und zu verbringen sie Silvester hier auf der Brücke, immer, wenn sie nicht auswärts feiern. Und dieses Jahr werden sie mit einer grandiosen Sicht auf das Feuerwerk beider Rheinfelden belohnt, das unter sternenklarem Himmel stattfindet. Besonders freuen sich darüber auch Stefan (56) und Ute (53) aus Rheinfelden, die bereits 2015 auf der Rheinbrücke Silvester feierten – damals im Nebel. Unabhängig vom Wetter sind sie sich jedoch sicher, dass das Feuerwerk dieses Jahr besser ist als vergangenes. „So schön synchron und in stereo“, loben auch Heinz (70), Ruth (62) und Christina (63) die Choreographie mit Startrampen beiderseits des Rheins. Die drei sind aus verschiedenen Orten der Nordwestschweiz von Alice (67) aus Rheinfelden/Schweiz eingeladen worden und freuen sich über die außergewöhnliche deutsch-schweizerische Zusammenarbeit. Seitdem es das Feuerwerk in Bad Säckingen nicht mehr gibt, ist die Feier auf der Rheinfelder Rheinbrücke die einzige am Hochrhein.

Für Angelika (53) aus der badischen Nachbarstadt ist das Feuerwerk „schöner als das Seenachtsfest“ in Schluchsee, das sie dieses Jahr besucht hat. Vor vielen Jahren verfolgte sie das Feuerwerk vom Salmegg-Parkdeck mit; aber auf der Brücke selbst ist es ihrer Meinung nach noch viel schöner: „Wenn das Jahr so wird wie das Feuerwerk, wird alles super.“

Auch Willy (60) aus Magden hat sich mal wieder für Rheinfelden entschieden: Sein erstes Mal war die Premiere im Jahr 2000; doch nach 16 Jahren Pause kann er sich auch gut vorstellen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Vielleicht hat es dann auch ein paar Verpflegungsstände mehr, hofft er. Die meisten Gäste nehmen sehr wohl die Barrikaden wahr, die die Polizei auf deutscher Seite mit drei Autos und die Feuerwehr auf Schweizer Seite mit zwei Löschfahrzeugen errichtet haben. So gibt auch die Gruppe um die Rheinfelderin Alice zu, sich „beruhigt“ zu fühlen: „Es ist nötig, auch wenn wir hier in einer kleinen Stadt sind“, sagt Heinz; und Ruth ergänzt: „Man hat immer ein mulmiges Grundgefühl.“ Siegfried Oswald, Leiter des Rheinfelder Polizeireviers, meint nach der Veranstaltung: „Es war auffällig, wie viele Leute sich für unsere Anwesenheit bedankt haben.“