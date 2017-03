Rheinfelden Feuerwehrkommandant hält an Kurs für zentrales Gerätehaus fest

Dietmar Müller reagiert auf die Absage dessen Karsauer Kommandanten Sascha Schmidt zum Umzug in die Kernstadt gelassen.

Feuerwehrgesamtkommandant Dietmar Müller nimmt die Absage des Karsauer Abteilungskommandanten Sascha Schmidt zum Umzug in das geplante zentrale Gerätehaus an der Römerstraße gelassen. Er sieht keine Veranlassung zur Kursänderung. An der Zielsetzung, hinter der ein klarerer Gemeinderatsbeschluss steht, und eine Mehrheitsentscheidung im Ausschuss, die nach demokratischen Regeln zu akzeptieren sei, werde „unbeirrt weiter“ gearbeitet. Daran ändere die Karsauer Absage nichts. Auf Anfrage erklärt Müller, dass die Stellungnahme aus der Hauptversammlung seinen Blutdruck „nicht besonders ansteigen“ lasse, da in Deutschland Meinungsfreiheit herrsche. Dennoch hält er mit Kritik an der „populistischen“ Darstellung aus Karsau nicht zurück. Der Gesamtkommandant verweist darauf, dass es sinnvoll für die Führung der Abteilung wäre, „selbstkritisch“ die Verhältnisse anzuschauen.

Die Tagesalarmsicherheit bilde nach den Einsatzberichten den wunden Punkt. Genau dieses Problem soll die Arbeit einer zukunftsfähigen Freiwilligen Feuerwehr unter einem gemeinsamen Dach lösen. Selbstkritisch heiße auch, den Bericht der Unfallkasse zur Kenntnis zu nehmen. Der mache klar, dass es nicht für alle Zeiten Bestandsschutz für die Räumlichkeiten gebe. Müller verweist außerdem darauf, dass es ein „berechtigter Wunsch der Stadt“ sei, keine „lebenserhaltenden Mittel“ mehr in sanierungsbedürftige Domizile zu stecken, da die Weichen für das 10-Millionen-Projekt zentrale Wache gestellt sind. Angesichts der Notwendigkeit, die Feuerwehr gut ins dritte Jahrtausend zu bringen, hält der Feuerwehrverantwortliche für angesagt, nach Faktenlage zu agieren und nicht gefühlsmäßig.

Gesamtkommandant Dietmar Müller kann nicht verhehlen, dass die Karsauer Opposition ihm wie das aus Asterix bekannte „kleine gallische Dorf“ vorkomme. Nötig wäre aber, offen miteinander zu reden und sich nicht abzuschotten. Dazu gehöre auch, dass der Kommandant in der örtlichen Mannschaft für aufklärende Transparenz sorge. Als positives Beispiel für eine nützliche Vorwärtsstrategie verweist Müller auf die Zusammenarbeit der Abteilungen Herten, Degerfelden und Warmbach, wo bereits jetzt tagsüber im Ernstfall gegenseitig unterstützt werde. Und Müller empfiehlt: mal mit jüngeren Leuten in der Wehr zu reden, die „wenig Berührungsängste“ haben.