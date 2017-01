Rheinfelden Feuerwehrkommandant Dietmar Müller macht sich Sorgen um den Nachwuchs

Die Feuerwehr Rheinfelden lädt am 11. Februar zum Feuerwehraktionstag ein. Im Vorfeld spricht Kommandant Dietmar Müller im Interview über die Nachwuchssorgen der Abteilung.

Herr Müller, der Feuerwehraktionstag findet am 11. Februar statt, gleichzeitig mit dem großen Narrentreffen in der Innenstadt. Ist das nicht von Nachteil?

Das spielt uns natürlich nicht gerade in die Karten. Der Feuerwehraktionstag findet aus dem Grund am 11. Februar statt, weil dieses Datum der Feuerwehrnotrufnummer 112 entspricht. Wir haben uns trotz der “Konkurrenz“ entschlossen, zentral mitzumachen, und dabei möglichst alle Abteilungen mit im Boot zu haben.

Was bietet die freiwillige Feuerwehr Rheinfelden bei dem Aktionstag an?

Wir öffnen zwischen 10 und 14 Uhr unser Gerätehaus in der Ecke Karl-Fürstenberg-Straße/Hardtstraße, zur gleichen Zeit sind auch die Gerätehäuser in Minseln und Nordschwaben geöffnet. Im Gerätehaus Rheinfelden können Interessierte eine kostenlose Feuerlöscherübung machen. Wir sind außerdem offen für Fragen jeder Art, auch, was den Stand und das Ziel des geplanten, neuen Gerätehauses angeht. Wer das aktuelle Gerätehaus in Rheinfelden sehen möchte, den führen wir gerne herum.

Was ist das Ziel des Aktionstages?

Der Aktionstag wurde vom Landkreis (Kreisfeuerwehrverband und Kreisbrandmeister) initiiert und dient vor allem der Nachwuchsförderung und der Mitgliederwerbung. Normalerweise kümmert sich die Jugendfeuerwehr um den Nachwuchs, aber wir sind darüber hinaus verstärkt auf neue Mitglieder angewiesen. Außerdem wollen wir bei den Menschen Verständnis dafür wecken, was die freiwillige Feuerwehr tut und was dahinter steckt. Viele denken, dass es überall eine Berufsfeuerwehr gäbe und dass Ihnen schon geholfen werde, wenn etwas passiert. Das versuchen wir natürlich auch, aber es gestaltet sich grundsätzlich zunehmend schwieriger.

Warum?

Es gibt durchaus Arbeitgeber, die wenig Verständnis dafür haben, wenn Ihre Mitarbeiter wegen eines Feuerwehreinsatzes plötzlich von der Arbeit weggerufen werden. Wir versuchen deshalb, unsere Aktiven wirklich nur für solche Einsätze zu rufen, in denen eine lebensbedrohliche Situation vorliegt. Also nicht, wenn wir beispielsweise für den Rettungsdienst eine Tragehilfe für einen stark übergewichtigen Menschen übernehmen. Auch die Automatisierung trägt dazu bei, dass immer weniger Menschen in einer Firma für eine bestimmte Aufgabe zuständig sind, das macht es natürlich auch nicht einfacher, solche Arbeitsplätze für einen Einsatz zu verlassen. Gerade junge Menschen fahren zudem sehr weit zu ihrem Arbeitsplatz, etwa nach Zürich, in Nachbarlandkreise oder in andere Orte der Umgebung. Sie sind im Notfall nicht schnell genug vor Ort oder besser: Gar nicht abrufbar!

Was ist die Folge?

Die Folge ist, dass die sogenannte Tagesalarmsicherheit bedroht ist. Gerade in der Zeit zwischen sieben und 17 Uhr, in der die meisten Menschen, bis auf Schichtarbeiter und Heimurlauber, bei der Arbeit sind, wird es zunehmend schwieriger, Mitglieder auf Abruf einsatzbereit zu halten. Tagsüber sollten pro Ortsteil mindestens sechs, besser neun Personen, bereitstehen, die im Notfall einsatzbereit sind und den Grundschutz sicherstellen. Derzeit ist uns das noch möglich. Wir haben aktuell insgesamt 260 aktive Mitglieder. Die Landesfeuerwehrschule hat aber bereits bei Lehrgängen durchblicken lassen, dass es in Großen Kreisstädten auf lange Sicht nötig sein könnte, hauptamtliche Feuerwehrleute für den Tagesalarmdienst abzustellen.

Was würde das bedeuten?

Das würde zusätzliche Kosten für die Stadt und den Steuerzahler bedeuten. Sie müsste dann Gelder für die hauptamtlichen Feuerwehrmänner in den Haushalt einstellen. Wir versuchen, das möglichst zu verhindern oder noch lange hinaus zu zögern.

Was tut die Feuerwehr Rheinfelden, damit ist nicht so weit kommt?

Neben dem Aktionstag ist es sehr wichtig, dass wir gerade junge Menschen gezielter ansprechen. Eine Mitteilung im Mitteilungsblättchen der Stadt(teile) reicht da nicht mehr aus. Angefangen im Landesfeuerwehrverband befassen sich bis hinunter in die Landkreiswehren Arbeitsgruppe damit, wie die Feuerwehr die modernen Medien zielgerichtet für Ihre Ziele nutzen kann, also etwa aktiver in sozialen Netzwerken wie Facebook präsent zu sein. Wir müssen die Menschen aber durchaus auch persönlicher ansprechen, und dafür im Notfall auch „Türklinken putzen“.

Zu Person und Termin