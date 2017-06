Rheinfelden Festschopf des SV Karsau: Sportler schalten Anwalt ein

Der Vorstand des SV Karsau wehrt sich gegen die Auskunft der Stadt zum Festschopf. Das Gebäude wurde nicht schwarz errichtet.

Ein turbulentes und arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem SV Karsau. Dies machte Vereinsvorsitzender Alexander Loritz an der Hauptversammlung deutlich. Beherrschendes Thema laut Mitteilung des Vereins: das Nutzungsverbot des Festschopfs durch die Stadt. Viele Gespräche mit dem Amt führten bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis.

Dass die Halle schwarz gebaut worden sei, wie dies Stadtbedienstete gegenüber der Presse geäußert hatten, müsse man widersprechen. Der Verein sei es seinen Mitgliedern schuldig, welche vor 47 Jahren die Halle errichtet hatten, dass sie nicht als Schwarzbauer angeschwärzt werden. Die ehemals eigenständige Gemeinde habe das Holz für den Bau gegeben, es gebe Gemeinderatsbeschlüsse und andere Unterlagen, die dies belegten. Dank einiger Unterstützer wird der SV deshalb über einen Rechtsanwalt abklären lassen, ob dieses Verbot statthaft ist.

Erfreulich hingegen verlaufe der Neubau des künftigen Vereinsheims dank etlicher Freiwilliger, so dass im Herbst die Eröffnungsfeier stattfinden könne. Otto Busch, Wirt des alten Kickhüslis, wird auch im neuen Heim die Regie in der Küche übernehmen.

Martin Gottstein vom Spielausschuss gab einen Rückblick der Aktiv-Mannschaften über die abgelaufene Saison. Die erste Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in die Kreisklasse A einen guten 9. Platz erringen und war der beste Aufsteiger. Die Zweite belegte den sehr guten dritten Platz und erzielte hierbei die meisten Tore aller Mannschaften in ihrer Liga. Mit der D-Jugend I konnte wiederum eine Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit Minseln den Meistertitel holen, so Jugendleiter Marcus Rütschlin. Die restlichen Jugend-Mannschaften schnitten ebenfalls sehr gut ab. Für die kommende Runde wird in sämtlichen Altersgruppen der Jugend mit Mannschaften teilgenommen und dies komplett als Spielgemeinschaften mit dem SV Minseln. Auch die Alten Herren vom SV Karsau haben einige erfolgreiche Spiele im letzten Jahr absolviert.

