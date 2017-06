Rheinfelden Feste über Feste: Mit unserer Auflistung behalten Sie den Überblick

Manche Wochenenden müssten doppelt so lange sein, um annähernd alle Veranstaltungen zu besuchen. Ein solches steht auch jetzt wieder vor der Tür. Ein (nicht ganz vollständiger) Überblick...

Gerade erst ist das zwölfte Cityfest über die Bühne gegangen, da wartet schon das nächste Feierwochenende, gespickt voll mit Festen. Und das dürfte sich zu einem wahren Marathon entwickeln, denn nicht nur in der Kernstadt und der Schweizer Nachbarstadt sondern auch in Herten und dem Dinkelberg finden gleich mehrere Großveranstaltungen statt. Wir haben einen Überblick erstellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Stephanie Braun vom Kulturamt gibt zudem Einblicke, wie man im Veranstaltungskalender den Überblick behält.

Musikschulfest: Musik satt gibt’s am Samstag, 24. Juni: Die Musikschulen beider Rheinfelden spannen zusammen und organisieren ein großes Fest – wie es schon vor 25 Jahren einmal gefeiert wurde. Rund 550 Musikschüler werden an fünf Spielorten beidseits des Rheins insgesamt 20 Stunden lang Musik machen. Los geht’s um 13.30 Uhr vorm Haus Salmegg. Hier treffen sich die kleinsten Schüler der badischen Musikschule, um mit einem bunten Umzug über die Brücke auf den Hauptwachplatz zu laufen, wo das Fest um 14 Uhr offiziell eröffnet wird. Weitere Spielorte sind der Dietschy-Saal, eine Bühne beim Haus Salmegg, das Inseli und die Kapuzinerkirche. Der Eintritt ist frei, vor dem Haus Salmegg gibt’s Kaffee und Kuchen. Infos: www.musikschule-rheinfelden.de Jugendfest: Wer das Musikschulfest besucht, ist gleich schon mitten in der nächsten Großveranstaltung: Im schweizerischen Rheinfelden findet von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, das traditionelle Jugendfest statt. Den Auftakt machen verschiedene Open-Air-Konzerte auf dem Hauptwachplatz in Zusammenarbeit mit der Konzertfabrik Z7 in Pratteln. Höhepunkt ist der Auftritt der Band „Ten years after“. Am Samstag gibt’s um 10 Uhr Bollerschüsse und um 11 Uhr beginnt der Jugendfestumzug, an dem sich 44 Schulklassen beteiligen. Am Nachmittag gibt’s dann „Spielereien“ (das Motto des diesjährigen Festes): Die Oberstufenschüler haben zahlreiche Spielstände organisiert, an denen sich die Kinder die Zeit vertreiben können. Am Abend gibt’s wieder Konzert. Infos unter www.jufe.ch Kastanienparkfest: Musik, das ist auch die Spezialität des dreitägigen Kastanienparkfestes der Stadtmusik (Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni). Los geht’s um 18 Uhr mit dem Musikverein Höllstein, danach wird der OB das Fass anstechen. Um 20 Uhr spielt der Musikverein Herten. Am Samstag musizieren die Schmugglermusik aus Warmbach, die Stadtmusik Rheinfelden/Schweiz und der Musikverein Wollbach. Am Sonntag reisen die Musikvereine Öflingen und Höchenschwand an, um die Besucher im Kastanienpark bei Laune zu halten. Verhungern und verdursten müssen die Gäste nicht – der Stadtmusik ist es zudem ein Anliegen, dass die alkoholfreien Getränke günstiger sind als Bier und Wein. Rheingaudi: Nur ein paar hundert Meter Luftlinie weiter dürften Bier, Wein und bei vorhergesagten Temperaturen um die 30 Grad auch Wasser reichlich fließen. Zum zweiten Mal findet das Schlagerfestival Rheingaudi auf dem Festplatz am Tutti-Kiesi statt. Fast alle Ballermann-Stars werden sich dort die Klinke in die Hand geben. Los geht’s am Freitag mit DJ Ötzi und den Dorfrockern, den Samstag bestreiten Mia Julia, Michael Wendler, Mickie Krause und viele mehr. Infos unter www.rheingaudi.com Spieldorffest: Doch nicht nur die Kernstadt lohnt am Wochenende ein Besuch, auch im größten Ortsteil Herten ist einiges geboten. Ab 14 Uhr können Besucher bei der Spielgruppe Herten vorbeischauen. Die zeigen ihre neuen Räume im Haus Elisabeth und bieten Mitmach-Aktionen an wie einen Bobby-Car-Parkour, Riesenseifenblasen, Kinderschminken, Basteln, Buttons gestalten und ein Glücksrad. Rebblütenfest: Wer nach zwei Stunden Spiel und Spaß eine Abwechslung möchte, kann um 16 Uhr zur IG Weinbau in die Rabenfelsstraße 24 gehen. Die IG stellt ihren neuen Jahrgang vor, außerdem wird bei gutem Wetter um 18 Uhr ein Rebrundgang angeboten. Es gibt viel zu sehen: Es wurden insgesamt fast 1000 Jungreben angepflanzt und die Schilder, die anlässlich der Entente Florale gesponsort wurden, platziert. Auch ein kleines Wunder gibt’s zu bestaunen – die Reben haben sich von den Frostschäden einigermaßen erholt. Die Weine dürfen natürlich probiert werden, auch für den kleinen Hunger ist vorgesorgt. Sommerfest St. Josefshaus: Jede Menge los ist außerdem rund ums St. Josefshaus, das zum traditionellen Sommerfest lädt. Am Samstag, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 11.30 Uhr bis 19 Uhr, gibt’s jede Menge Vorführungen, Mitmachaktionen und Führungen, zum Beispiel durch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder die Gärtnerei. Die Markhof-Ranch bietet Kutschfahrten an, der Zirkus Spiedo zeigt seine Kunststückchen. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt, um 11.45 Uhr wird die Stiftungstafel der Hildegard-Norbisrath-Stiftung enthüllt. Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit einem umfangreichen kulinarischen Angebobt gesorgt. 825-Jahr-Feier Adelhausen: Auch der Dinkelberg feiert kräftig: Während in Nordschwaben ein großer Jubiläumsflohmarkt stattfindet, feiert Adelhausen seinen 825. Geburtstag mit einem großen Dorffest, Bauernmarkt und Gewerbeschau. Los geht’s um 11 Uhr mit einem Konzert des Musikvereins Adelhausen, um 14 Uhr spielen die Dossenbacher. Hungrig dürfte auch hier keiner bleiben – der Ortschaftsrat hat in der jüngsten Sitzung beschlossen, 800 Grilwürste, 500 Bratwürste, 600 Steaks und 140 Kilogramm Pommes zu ordern.

„Es ist erfreulich, dass immer viel los ist“

Stephanie Braun vom Kulturamt, das den Veranstaltungskalender mitbetreut, erklärt, wie man mit einer solchen Flut an Terminen umgeht und ob eine bessere Absprache der Vereine sinnvoll wäre.

Frau Braun, auch Sie stehen vor der Qual der Wahl – welches der Feste werden Sie denn besuchen?

Ich wäre furchtbar gerne zum Musikschulfest gegangen. Allerdings besuche ich an diesem Wochenende Barry in Wales.

In Rheinfelden kommt es recht häufig vor, dass sich Veranstaltungen an einem Wochenende ballen, an anderen wenig bis gar nichts läuft. Gibt es ein Maximum, bei dem die Stadt auch eingreift?

Ja, das stimmt schon – wobei es ja erfreulich ist, wenn viel los ist. Bei gewissen Veranstaltungsorten, wie dem Tutti-Kiesi schauen wir darauf, dass es dort zu keinen Überschneidungen kommt. Das gilt auch für Feste, für die bestimmte Vorkehrungen seitens der Stadt getroffen werden müssen – wie jetzt bei der Rheingaudi. Aber bei der Planung ihrer Feste handeln Vereine autonom.

Andere Gemeinden, wie etwa Grenzach-Wyhlen, besprechen sich halbjährlich mit den Vereinen und legen die Termine gemeinsam fest. Ist so etwas auch für Rheinfelden angedacht?

In der Kernstadt meines Wissens nach nicht, in den Ortsteilen gibt es aber durchaus Absprachen mit der Verwaltung. Ich denke, dass die Veranstaltungen auch verschiedene Zielgruppen ansprechen, und so keine Konkurrenz entsteht.

Achtet das Kulturamt darauf, mit eigenen Angeboten nicht in Konkurrenz zu treten?

Ja, das haben wir im Blick. Erst kürzlich haben wir uns wegen der Brückensensationen mit dem Trottoirfestverein getroffen, um die Termine der nächsten Jahre durchzugehen. Es wäre schade, wenn diese beiden Großveranstaltungen an einem Wochenende stattfinden würden. (vep)

Stephanie Braun ist 34 Jahre alt und ist seit Februar 2016 die stellvertretende Leiterin des Kulturamts. Sie ist zuständig fürs Veranstaltungsmanagement und die Städtepartnerschaften.