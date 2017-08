Rheinfelden Festbändel am Trottoirfest verlost: Mit der Nummer 4165 ins Glück

Die Festbändelverlosung fand am Ende des dreitägigen Trottoirfestes statt. Welche Nummer welchen Preis gewonnen hat, erfahren Sie hier.

Ausgezeichneter Besucherzuspruch bis zur letzten Stunde und Lob von allen Seiten gab es für das 50. Trottoirfest. Mit der Festbändelverlosung endete die dreitägige Veranstaltung – die Gäste wollten die Festmeile aber nur ungern verlassen. Diesen Eindruck hatte man jedenfalls, als es schon dunkel wurde und bei den Budenbetreibern sowie den Menschen aus den Partnerstädten Aufbruchstimmung herrschte.

Die Rheinfelder standen und saßen noch immer gerne zusammen, in einzelnen Buden war es heiß, dicht an dicht ließ man sich das letzte Bier und das, was an Essen noch übrig war, schmecken. „Ich mache mit meiner Show im nächsten Jahr weiter hier. Ich bin ein Rheinfelder, die Menschen, die Stadt liegen mir sehr am Herzen, hier sind meine Freunde, meine Welt“, gab sich Martin Deutzer am Sonntagabend gefühlsbetont.

Zusammen mit Uwe Lippert, dem KSV-Vorsitzenden Bruno Dürrholder vom Trottoirfestverein und Peter Schmidt vom KSV übernahm Deutzer die Auslosung der Festbändel vor großem Publikum auf dem Friedrichplatz.

Die vier Männer waren sich einig, dass der neue Festplatz sehr gut angenommen wurde. Deutzer schwärmte: „Hier auf dem Friedrichplatz ist alles viel runder, ein sehr schönes Ambiente, perfekte Akustik, ich mache mit meiner Show, mit meinen Künstlern auf diesem Platz gerne weiter.“

Die Festbändel