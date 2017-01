Rheinfelden Feierlicher Auftakt des Lutherjahrs in Rheinfelden

Mit Predigten zu Aspekten der Lehre Martin Luthers eröffneten die evangelischen Kirchengemeinden in Rheinfelden am Sonntag zeitgleich das Reformationsjahr 2017.

Die Pfarrer Stefanie Schmid und Ivo Bäder-Butschle hoben Luthers „Entdeckung“, dass Gott Gnade an die Menschen verschenke, als damals bahnbrechende Neuigkeit hervor. „Ab dem Frühjahr 1518 ist Gott für Luther nicht mehr der zwiespältige Gott, der Vergehen bestraft und liebes Verhalten belohnt. Für Luther ist er ab da eindeutig der Gott der Liebe“, strich Stefanie Schmid in der Christuskirche den Unterschied zur damaligen Katholischen Kirche heraus, die den Gläubigern mit Fegefeuer und Hölle drohte.

Schmid präsentierte ihrer Gemeinde den frühen Luther anhand seiner Erklärungen zum Bußsakrament, die er wenige Monate nach dem Thesenanschlag verfasste. Sie sei fasziniert davon, „mit welchem Scharfsinn“ Luther die damalige Bußpraxis untersucht habe: Denn gerade durch den göttlichen Zuspruch der Vergebung durch die Buße habe der Reformator entdeckt, dass sich der Mensch die Gnade nicht verdienen müsse, sondern sie geschenkt bekomme. Eine solche Zusage an jeden einzelnen Christen habe Luther in mehreren Stellen der Bibel gefunden: „Das war für Luther etwas völlig Neues: Ein Gott, der Versprechen macht.“ Die einzige Aufgabe des Menschen sei, sich an diesem Versprechen zu erfreuen.

„Im Mittelpunkt des Denkens Luthers stehen Gott und der Mensch“, bestätigte auch Ivo Bäder-Butschle in Minseln, der Luthers berühmtestes Traktat „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ als Predigtthema gewählt hatte. Luther stelle sich gegen die mittelalterliche Gesellschaftsordnung, in dem er erkenne, dass alle Menschen vor Gott gleich seien, weil alle Menschen Sünder seien und Christum gleichermaßen zur Vergebung der Sünden bräuchten. Aus dieser Erkenntnis heraus habe Luther die Heiligenverehrung der Katholischen Kirche bekämpft: „Weil das kein realistisches Ziel war: Menschen bleiben Sünder, unvollkommen, fehlerhaft.“ Und so kam Bäder-Butschle zum selben Schluss wie seine Kollegin in der Christuskirche: „Menschen müssen sich Gottes Liebe nicht verdienen. So toll sind wir eh nie.“

Die Welt zu retten, sei Gottes Geschäft, dem der Mensch laut Luther „doch bitte nicht ins Handwerk pfuschen“ solle. Der Mensch müsse nur auf die Liebe Gottes vertrauen. Diese „Freiheit eines Christenmenschen“ dürfe laut Luther aber nicht missbraucht werden und sei nur eine Freiheit, wenn jeder durch sie die Liebe an den Nächsten weitergebe. Darüber hinaus fassten die Pfarrer auch das legendäre Ereignis des Thesenanschlags an der Schlosskirche zu Wittenberg 1517 zusammen, das als Ausgangspunkt der Reformation gilt, und gaben einen kurzen Überblick über die Persönlichkeit Luthers, den Bäder-Butschle als „faszinierende Gestalt, aber auch unglaublich widersprüchlich“ bezeichnete.