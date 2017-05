Rheinfelden Fans strömen zu Alpenland Sepp und Co. in der Scheffelhalle Herten

Fans strömen zu Alpenland Sepp und Co. in der Scheffelhalle Herten

Das Kult-Trio aus Tirol sorgt wie jedes Jahr beim Frühlingsfest des Radsportvereins Herten in der Scheffelhalle für gute Laune.

Mit einer Bühnenshow der Extraklasse, mit Witz und Klamauk sowie einer gehörigen Prise Humor begeisterte am Samstag der Radsportverein Herten bei seinem Frühlingsfest mit der Kult-Formation Alpenland Sepp & Co. Wie gewohnt präsentierte sich die Hertener Scheffelhalle auch in diesem Jahr voll besetzt, denn wer Sepp Silberberger mit seiner Show-Truppe sehen und vor allem hören wollte, der scheute auch keine langen Anfahrtswege.

Und so tummelten sich nicht nur Fans aus der Hochrheinregion beim Frühlingsfest, sondern es waren auch viele Alpenland-Sepp-Fans aus der Schweiz und aus Frankreich angereist. Eingestimmt auf das bis Mitternacht dauernde Bühnenspektakel wurden die Besucher mit einer Show, die vor allem die Lachmuskeln des Publikums strapazierte. Dafür verantwortlich waren nicht nur Sepp Silberberger, der in Herten Kultstatus genießt, sondern auch seine beiden Mitstreiter, Franz Pischler und Rudi Exenberger, Vollblutmusiker, die das Publikum von Beginn an in ihren Bann zogen. Sie dankten, wie gewohnt bei den Auftritten in Herten, ihrem „Frontmann“ vor Ort, Helmut Nönninger, und dessen Ehefrau Elfriede, die schon seit mehr als 25 Jahren den Kartenverkauf und vielerlei Vorbereitungsarbeiten für die Show-Truppe aus Tirol besorgen. Auch versorgen sie die Truppe während ihrer Konzerte in Herten regelmäßig mit alkoholfreiem Bier, was auch zum ganz speziellen Kultgeschehen während der Auftritte gehört.

Ein Hochfest, das im Jahreskalender ganz besonders markiert wird, ist der Auftritt von Alpenland Sepp & Co. jedoch vor allem für die vielen Menschen mit Behinderung, die im Hertener St. Josefshaus leben und die sich bereits Monate zuvor auf das Frühlingsfest in der Scheffelhalle freuen. Ihnen widmete Sepp Silberberger auch am Samstag zahlreiche Tanzrunden und zelebrierte auch auf diese Weise gelebte Inklusion. Mit einbezogen war einmal mehr auch das Publikum, das am Ende stehende Ovationen bekundete und Alpenland Sepp & Co. herzlicher denn je huldigte.

Dass in diesem Fest auch etwas Wehmut mitklang, ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Formation Alpenland-Sepp & Co. in zwei Jahren in den verdienten Ruhestand verabschieden wird. Dies kündigten Sepp Silberberger und Organisator Helmut Nönninger bereits vor Beginn des diesjährigen Frühlingsfestes des Radsportvereins Herten am Samstag an.