Rheinfelden Familie Vogel aus Nollingen hat die Musik im Blut

Bei Familie Vogel dreht sich fast alles um Instrumente, mehrere Stunden Üben am Tag ist bei ihnen keine Seltenheit. Ein großes Haus mit vielen Räumen macht es möglich.

Wer Familie Vogel in Nollingen besucht, kommt in ein musikalisches Haus. Alle fünf Familienmitglieder spielen Instrumente. Kürzlich hatten Asta und Bernd Vogel mit ihren drei Kindern einen gemeinsamen Auftritt in der Reihe Musik zur Marktzeit in der Rheinfelder Christuskirche.

Musik spielt eine wesentliche Rolle im Berufsleben und Alltag des Ehepaars Vogel. Bernd Vogel, der viele Jahre lang den Rheinfelder Kammerchor geleitet hat, arbeitet als Schulmusiker an der Sekundarschule in Frick, wo er auch einen Knabenchor gegründet hat, und ist zudem Organist in Liestal. Seine Frau Asta ist Klavierpädagogin und unterrichtet privat.

Ihre Söhne Michael (17) und Jonathan (13) und Nesthäkchen Saphira (9) sind mit Musik aufgewachsen. Schon früh wurden die Kinder mitgenommen, wenn die Eltern zu Proben in der Kirche waren, und haben dann eigenes Interesse an der Musik entwickelt. „Wir haben niemanden gezwungen, ein Instrument zu lernen, man kann das nur unterstützend begleiten“, sagt Bernd Vogel. Seine Frau Asta ergänzt, dass nicht Leistungsdruck, sondern Spaß am Musizieren im Vordergrund stehen soll.

Der älteste Sohn Michael spielt seit elf Jahren Cello. Er hat sich von Anfang an für dieses Instrument begeistert, ein anderes kam für ihn nie in Frage. Neun Jahre lang hatte er Cellounterricht bei Thomas Himmler an der Musikschule. Seit 2014 ist Michael, der auf das Georg-Büchner-Gymnasium geht, Mitglied des Jugendsinfonieorchesters Aargau, das ambitionierte und anspruchsvolle Konzertprojekte macht.

Sein jüngerer Bruder Jonathan spielt mehrere Instrumente: Geige, Schlagzeug und Klavier. Er hat Geigenunterricht an der Rheinfelder Musikschule. Klavier lernt er bei seinen Eltern, fürs Schlagzeugspielen bekommt er ebenfalls Tipps von Vater Bernd. „Ich wollte immer ein Instrument spielen, da habe ich die Geige ausprobiert und das hat mir gleich gut gefallen“, erzählt der vielseitige 13-Jährige, der wie sein Bruder das Georg-Büchner-Gymnasium besucht.

Tochter Saphira spielt Geige, seit sie fünf Jahre alt ist. „Ich habe es meinem Bruder nachgemacht“, sagt die Neunjährige, die auf die Hebelschule in Nollingen geht und an der Musikschule Geige lernt. Seit zwei Monaten ist noch das Cello dazugekommen, wie Saphira strahlend erzählt. Was sie am liebsten spielt? „Vivaldi“, antwortet das Mädchen spontan.

Die Eltern Berufsmusiker, dazu drei musizierende Geschwister, die täglich üben: Wie kriegt man das unter einem Dach zusammen? „Ein großes Haus, viele Räume“, bringt es Jonathan auf den Punkt. Am häufigsten wird im Musikzimmer geprobt, wo auch das Klavier steht. „Jeder hat sein Stück, das er üben muss, das geht recht gut aneinander vorbei. Manchmal kollidiert es aber auch, wenn täglich zwei, drei Stunden geübt wird“, verrät Asta Vogel.

An ihrem Wohnort Rheinfelden haben sie vor kurzem in der Christuskirche erstmals ein Familienkonzert gegeben, in verschiedenen Besetzungen, mit Stücken querbeet durch die Musikgeschichte von Barock über Romantik bis zur modernen Musik. Beim Zusammenspielen wird die Vertrautheit und Harmonie im Familien-Verbund spürbar. „Es macht uns schon großen Spaß, zusammen zu spielen. Aber es rappelt natürlich auch mal“, meint Vater Bernd, der immer wieder Stücke für die instrumental vielfältige Besetzung des Familien-Ensembles arrangiert.