Rheinfelden Familie Hirtle plant Mehrgenerationenhaus in Karsau

Martin Hirtle möchte sanierungsbedürftige Häuser erweitern und eine Tiefgarage errichten. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden.

Große Pläne stehen für die Werthstraße und Savellistraße am Ortsrand von Karsau auf der Tagesordnung. Mehrere sanierungsbedürftige Häuser sollen erweitert und modernisiert werden, ein zusätzliches Gebäude und eine Tiefgarage dabei entstehen. Der Ortschaftsrat begrüßte das Vorhaben. Bauherr Martin Hirtle war mit Schwager, Sohn und Architekt angerückt, um das Vorhaben dem Ortschaftsrat vorzustellen. In dem Gebiet wohnt schon eine größere Anzahl von Familienmitgliedern, etwa Hirtles Eltern und sein Sohn. Hirtle will auch aus Nollingen zurück „in die Heimat“ ziehen. „Da erschien uns eine Mehrgenerationenplanung sinnvoll.“ Die drei Bestandsgebäude seien allesamt sanierungsbedürftig, führte Hirtle aus. Sie seien schlecht gedämmt und das Dachgeschoss kaum als Wohnraum nutzbar. Es fehlen auch Stellplätze für Autos. Diesem Problem wollen die Bauherren mit einer Tiefgarage mit 14 bis 24 Plätzen begegnen.

Zwischen den Häusern in der Werthstraße und einem nördlicher gelegenen in der Savellistraße soll das zusätzliche Gebäude entstehen. Die Satteldächer sollen durch Flachdächer ersetzt werden, auf denen Photovoltaik und Solarthermieanlagen untergebracht werden sollen. Durch die Flachdächer wirken die Gebäude massiver, auch wenn die Firsthöhe nur 50 bis 70 Zentimeter über der alten liegt.

Hirtle erläuterte, dass die Häuser in der Werthstraße in Kürze gemacht werden könnten, in einem Jahr dann die Tiefgarage und das zusätzliche Wohnhaus. Das nördlichere Gebäude kämen erst 2028 oder noch später an die Reihe. Architekt Jürgen Strittmatter ergänzte, dass die Häuser insgesamt sehr schmal ausfielen und die Erweiterungen teilweise schon zur Erschließung mit neuem Treppenhaus und Aufzug gebraucht würden. Die Flachdächer verteidigte er mit dem Hinweis, wenn man die Erweiterungen mit einem Satteldach machte, würde es höher werden. Baurechtler Andreas Neuschütz führte aus, dass bei der Baurechtsprüfung drei Schwierigkeiten aufgefallen seien. Die Abstandsflächen zu den Nachbargebäuden sind teilweise zu niedrig, was sich aber bei der Planung noch lösen ließe. „Das Zweite ist die Höhenentwicklung. Wir haben in der Umgebung überall klassische, zweigeschossige Gebäude mit Satteldach, nur eins ist wesentlich höher“, so Neuschütz.

Die Planungen in der Werthstraße würden eher dreigeschossig anmuten. Das größte Problem sah Neuschütz aber in dem alten Gewerbegebiet, das oberhalb in der Savellistraße liegt. „Wir waren vor Ort“, so Neuschütz. „Die Buchbinderei ist das einzig wahrnehmbare Gewerbe.“ Er führte aus, dass es eine Bebauungsplanänderung oder -aufhebung für das Gewerbegebiet bräuchte.

SPD-Ortschaftsrat Uwe Wenk fragte nach, ob die Buchbinderei dann Bestandsschutz habe. Neuschütz erklärte, dass die Buchbinderei auch im Wohngebiet verträglich sein könnte oder die Änderung den Gegebenheiten angepasst sein sollte. Wenk führte aus, dass es zwar derzeit Wohnraummangel gäbe, aber keine Betriebe geschädigt werden dürften.

Die Diskussion ergab, dass dort von vormals mehreren Unternehmen nur noch die Buchbinderei, ein Büro einer Reinigungsfirma sowie ein Lager übrig waren. Einstimmig nahm der Ortschaftsrat die Bauvoranfrage wohlwollend zur Kenntnis.