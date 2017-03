Rheinfelden Fahrradschutzstreifen in Rheinfelden brauchen noch

Der im Verkehrs- und Mobilitätsplan für 2017 angekündigte Ausbau der Schutzstreifen, etwa entlang der B34, muss noch warten. Der Grund: Die Erstellung der Schulwegepläne hat vorerst Priorität.

Die Radler in der IG Velo schieben Frust, weil der im Verkehrs- und Mobilitätsplan für 2017 angekündigte Ausbau der Radschutzstreifen doch noch nicht kommt, sondern zunächst an Radschulwegplänen für die Gesamtgemarkung gearbeitet wird.

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago nennt für dieses Vorgehen Gründe und betont, dass auch für die Straßenverkehrsbehörde der Ausbau von Schutzstreifen für Radler eine wichtige Maßnahme darstelle. Dazu müssen aber erst sinnvolle Lösungen erarbeitet werden, sonst entstehen neue Probleme im Verkehrsraum Straße.

Der passionierte Sprecher der IG Velo-Ortsgruppe und Alltagsradler Wolfgang Gorenflo erklärt, warum die Abmarkierung der Verkehrsfläche notwendig erscheint: „Für uns ist das der Platz auf der Verkehrsfläche, der sichtbar macht, da kann man sicher fahren.“ Dem Autofahrer werde damit ein deutliches Signal gegeben, langsamer zu fahren. Dass sich nach den Schutzstreifen in Minseln, in der Hardt- und Nollinger Straße im städtischen Bereich 2017 nichts Neues mehr tut „ist für Alltagsradler eine große Enttäuschung“, sagt Gorenflo. Er sieht in seiner Ortsgruppe wachsendes Interesse von Radlern, die sich dafür engagieren, dass Rheinfelden mehr für die Fortbewegung mit dem Velo tut. Rad fahren gehöre heute zum Lebensstil, angesichts der steigenden Zahl von Radlern in der Stadt findet der IG Velosprecher es doch „sehr zäh“, was die Stadt für tue: „Den Willen spüre ich nicht.“

Gorenflo kennt viele Schwachstellen. Auch die Verbindung durch die Fußgängerzone als ausgeschilderte Pendlerroute hält er nicht für ausgereift, weil die radfahrtaugliche Fortsetzung im weiteren Verlauf der Karl-Fürstenberg-Straße fehle. „Man schlängelt sich da so durch“, merkt Gorenflo an.

Dass die B 34 in der Ortsdurchfahrt nicht für Radler taugt, bestätigt auch Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. Auch für ihn stellen Schutzstreifen grundsätzlich ein nützliches Instrument dar. Er verweist aber auch darauf, dass sie nicht als Schnellschuss aus der Hüfte zu realisieren sind, und wehrt sich gegen den Eindruck, dass die Stadt nichts für Radfahrer tue. Beim Radschutzstreifen handle es sich um ein konzeptionelles Projekt und Schutzstreifen soll es im Innenstadtbereich auch über all dort geben „wo es möglich ist“. Um herauszufinden wo und welche Lösungen sinnvoll sind, zieht die Stadtverwaltung deshalb auch die fachliche Beratung und Begleitung des Büros Fichtner heran, mit dem seit Jahren erfolgreich in Verkehrsplanungen zusammengearbeitet werde.

In der Karl-Fürstenberg-Straße einfach nur Schutzstreifen anzuordnen wird laut Rago „zur Parkverlagerung führen“, weil weite Teile am Straßenrand zum Parken genutzt werden auch von Lastwagen, für die der Platz im Gewerbegebiet Schildgasse fehle. Insgesamt hält der Ordnungsamtsleiter den Parkdruck in der Innenstadt bereits für hoch. Möglichkeiten ihn zu beseitigen, werden ad hoc nicht gesehen. Die Radschutzstreifen, für die im Verkehrs- und Mobilitätsplan Kosten von rund 25 000 Euro angesetzt ist, sollen 2018 aber ein Thema werden. Die Straßenverkehrsbehörde sieht aktuell aber nirgendwo eine „extrem brenzlige Situation“, deshalb sei darauf zu achten, dass „kein Flickwerk“ entstehe.

Die Verkehrsbehörde arbeitet auf Beschluss des Gemeinderats, der die Priorität gesetzt hat, deshalb in diesem Jahr an den Radschulwegplänen und setzt damit einen Erlass des Landes um. Es entstehen in Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern und Lehrern Routenempfehlungen in den Bereichen der Schulstandorte, damit die Kinder möglichst sicher zum Unterricht und nach Hause kommen. Der baden-württembergische Erlass basiert auf Unfallzahlen. Jährlich ereignen sich landesweit etwa 600 Unfälle auf dem Schulweg mit zahlreichen Schwerverletzen und auch Toten. Diese Entwicklung zu stoppen ist erklärtes Ziel in einer Gemeinschaftsaktion von öffentlicher Hand, den Schulen, Eltern und Schülern. Bis zu 30 000 Euro wird dies die Stadt kosten.