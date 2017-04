Rheinfelden Fähre zwischen Kaiseraugst und Herten sticht seit 26 Jahren namenlos in See

Fähre zwischen Kaiseraugst und Herten sticht seit 26 Jahren namenlos in See

Seit 26 Jahren verbindet ein Schiff die Orte Kaiseraugst und Herten. Derzeit kämpft es mit Niedrigwasser auf dem Rhein.

Derzeit kämpft die Fähre Kaiseraugst–Herten mit Niedrigwasser im Rhein: Der Landungssteg an der Schifflände Rheinfelden/Schweiz kann deshalb nicht angefahren werden: „Eine kleine Unachtsamkeit; und die Schiffsschraube würde die Steine treffen“, sagte der Chef der Fährkommission, Max Heller. Seit 26 Jahren ist der 76-Jährige Fährimann; in dieser Zeit hat der ehemalige Gemeindepräsident Kaiseraugsts einiges erlebt. „Einmal ist ein Rheinschwimmer mit dem Kopf an die Fähre gebumst“, erinnert sich der rüstige Rentner. Der Wassersportler hatte wohl sehr lange getaucht und zuvor nicht auf die Fähre geachtet. Zum Glück blieb es bei einer Beule – beim Schwimmer, nicht bei der Fähre.

Ansonsten gebe es wenige Hindernisse auf dem Rhein zwischen den Anlegestellen Kaiseraugst, Herten und Rheinfelden/Schweiz: „Auf offener Fläche fahren kann ein Boot jeder; das ist nicht schwerer als mit dem Auto“, meint Heller. Das Schwierige sei aber das Anlanden und Ablegen – besonders in Kaiseraugst, wo oft ein Wind wehe. Die Fähre sei sehr leicht gebaut und reagiere deshalb empfindlich auf Luftzüge: Auch er selbst, erzählt Heller, sei beim Ausfahren aus dem Bootsunterstand in der Ergolzmündung schon im Schilf gelandet.

17 Fährimänner halten derzeit den Fahrbetrieb aufrecht: Das Team wird von Vanessa Andreotti von den Einwohnerdiensten der Gemeinde Kaiseraugst koordiniert und für die Einsätze geplant: Fast tägliche Routinefahrten zwischen Herten und Kaiseraugst im Sommer, im Frühjahr ab April und im Herbst bis Allerheiligen noch mittwochs, samstags und sonntags. Eine Frau ist unter den Fährimännern und ein Deutscher. „Die deutschen Fahrpatente sind nichts wert“, sagt Heller; das habe ihm ein deutscher Prüfer bestätigt: „Wir hatten vor kurzem einen Deutschen, der Interesse am Fährdienst hatte. Das war nur noch schade: Er war supernett, konnte aber nichts.“

Auf der Pressefahrt am Dienstag waren von badischer Seite Hertens Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller, die Ressortleiterin für Stadtmarketing und Tourismus Gabriele Zissel und die Leitung der Tourist-Info Corinna Steinkopf eingeladen. Bei Chili con Carne fuhr die Fähre von Rheinfelden über Warmbach bis kurz vor Herten. Zum Essen wurde Hertener Wein kredenzt: „Den schenken wir immer aus“, sagt Heller fröhlich; „der kommt gut an und ist dazu sehr günstig.“ Essen in Gesellschaft sind auf der Fähre außerhalb des Fahrplans immer möglich. Auch Hochzeiten und Taufen hat Heller schon auf der Fähre erlebt. Besonders erinnert er sich an eine Fonduefahrt bei 35 Grad: „Die war besonders lustig, weil alle einen riesen Durst hatten“, lacht er.

Hartmann-Müller erzählt, die Ortsverwaltung Herten schenke Vereinen zum Jubiläum gelegentlich eine solche Fahrt, zuletzt 2016 der Pfalzergruppe. Die Ortschaftsräte Herten und Degerfelden fahren „alle paar Jahre“ in geschlossener Gesellschaft. Auf der Höhe des Restaurants Kirschgarten in Warmbach ruft Zissel aus: „Da hat uns damals der OB von der Terrasse seiner Wohnung zugewunken.“ Das war 2015, als die Stadtverwaltung und die Wirtschaftsförderung die Geschäftsinhaber beziehungsweise Filialleiter des neu eröffneten Hochrhein-Centers auf eine Fährifahrt eingeladen hatten. Heller würde gerne auch die badische Rheinseite beim Haus Salmegg als Halt in den Fahrplan aufnehmen. Ein Landungssteg sei vorhanden; er müsse nur hergerichtet werden. Seit der Landesgartenschau 2007 sei dies ein Thema. „Das wäre wunderschön“, sagt Zissel: Ihrer Kenntnis nach liege das Problem aber im Höhenunterschied, den der Steg bei Niedrig- und Hochwasser ausgleichen müsste.

Schneller realisierbar wäre für sie, die Buchung der Fähre auch über die Tourist-Info zu ermöglichen. Das wäre mit dem Stadtbüro in Rheinfelden/Schweiz abzuklären, wo Stéphanie Berthoud ähnliche Gedanken hat, wie sich beim Chili con Carne herausstellt. Auf eine Idee kam bis jetzt in 26 Jahren aber noch niemand: Die Fähre auf einen Namen zu taufen. Vielleicht wäre das einen Wettbewerb wert, denkt Steinkopf laut nach.