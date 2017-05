Rheinfelden Fachwerk des ältesten Hauses von Herten wird restauriert

Alois Kühn, Zimmerermeister aus Niedereichsel, hat das Fachwerk des ältesten Hertener Hauses von 1571 renoviert.

Die Arbeit mit solch altem Holz sei wie die Restauration eines Gemäldes, sagt er. Das Sanierungsprojekt ist ein Beispiel für die interessante Bausubstanz, die Herten noch bietet. Vor wenigen Wochen hat deshalb das Land 300.000 Euro aus der Städtebauförderung für die Ortsmitte zugesagt, damit sich der historische Ortskern entwickeln kann. Parallel dazu läuft in den kommunalpolitischen Gremien der Bebauungsplan Ortsmitte an, der Baumöglichkeiten darauf abstimmt.

Als das heute älteste Haus in Herten gebaut wurde, besiegten Papst, Spanien und Venedig in der Heiligen Liga die Türken in der Seeschlacht von Lepanto und der Bodensee war komplett zugefroren. Herten selbst gehörte zu Vorderösterreich, Badisch-Rheinfelden existierte nicht; und selbst die heutige Kirche St. Urban im Rokoko-Stil wurde erst 220 Jahre später gebaut. Als Christian Beyer beschloss, sein kleines Haus in der Weiherhausstraße am westlichen Rande des alten Ortskerns mit knapp 40 Quadratmetern Grundfläche als Mietwohnungen auszubauen, machte ihm der Denkmalschutz schnell klar: Das 450 Jahre alte Fachwerk im Obergeschoss muss erhalten bleiben. „Mir blieb keine Alternative zur Renovation“, sagt Beyer, wobei er sich laut eigener Aussage nicht anders entschieden hätte, wenn es der Denkmalschutz nicht verlangt hätte.

Und so kommt Alois Kühn, Zimmermeister aus Niedereichsel, in die beneidenswerte Lage, solch altes Holz behandeln zu dürfen: „Das ist schon eine besondere Sache: Das Handwerk von damals ist noch sichtbar.“ In aufwendigem Verfahren mit Druckluft und Trockeneis wurde der Schmutz aus 450 Jahren sorgfältig vom Holz getrennt. Das Wissen, ein solches Fachwerk von Hand zusammenzufügen, ist seiner Aussage nach „heute gar nicht mehr vorhanden“. Auch vom Material spricht Kühn mit Ehrfurcht: „Das ist reine Eiche. Das könnte heute kein Mensch mehr bezahlen.“ Das Eichenholz, mit dem fehlende oder beschädigte Teile ausgebessert wurden, sei selbst über 100 Jahre alt. Er empfinde Stolz und Freude, mit solchem Holz arbeiten und es an die nächste Generation weitergeben zu dürfen, sagt Kühn: „Für uns ist das ein Picasso oder ein Rembrandt.“

Das mittelalterliche Haus ist heute ein Anbau an das bereits sanierte Gebäude Nummer 10; die Jahreszahl ist auf den Türsturz aus Sandstein gemeißelt. Das Erdgeschoss ist aus Bruchsteinen gebaut. Im Obergeschoss wurde das Fachwerk im Laufe der Jahrhunderte immer wieder mit neuen Materialien ausgefüllt und zugestopft: Putz, Leimwickel, Drahtgeflechte, Backsteine. Außerdem hatte der Boden des oberen Stockwerks laut Kühn bereits fünf Schichten aus Brettern, die stets obenauf gelegt wurden: „Es ist viel passiert in 450 Jahren“, sagt Kühn und lacht. Auch das Material der Nägel, die im Holz stecken, böten einen Streifzug durch die Geschichte: selbst aus Holz, geschmiedet oder moderne aus Stahl.

In Kürze wird Kühn das Fachwerk wieder auf das skalpierte Haus setzen lassen; bereits im vergangenen November wurden die drei Holzkonstruktionen mit einer Länge von einmal 6,50 und zweimal 5,90 Meter mit Kran und Laster von dort geholt. Eine Behandlung vor Ort sei nicht möglich gewesen, weil das Holz auf keinen Fall habe nass werden dürfen: „Eiche lässt sich im Gegensatz zu anderen Baumarten nicht künstlich trocknen.“ Kühn freut sich, dass Beyer die „Kosten und Mühen“ der Renovation auf sich genommen hat. „Vor 100 Jahren hätte man vermutlich ohne einen Gedanken alles abgerissen und in ein paar Stunden alles vernichtet, was 500 Jahre an diesem Ort stand“, meint der Zimmerermeister nachdenklich. Beyer wird auf die Fachwerketage noch ein bewohnbares Dachgeschoss bauen lassen. Das Fachwerk selbst wird von außen verputzt, ist also nur von innen zu sehen. In diesem Zustand war es bereits vor der Renovation. Obwohl Beyer durch die Behandlung des Fachwerks Mehrkosten im vierstelligen Bereich hat, verspricht er, die Wohnungen zur marktüblichen Miete anzubieten. Vom Ortschaftsrat habe er positive Rückmeldungen auf seine Pläne erhalten, weil es im Ortskern „nicht der typische Neubau ist“.